我是廣告 請繼續往下閱讀

▲釣魚簡訊假冒「自來水公司」、「遠通電收」等機構名義，誘使民眾輸入信用卡號。（圖／翻攝畫面）

刑事局日前偵破一起釣魚簡訊詐欺案，發現多起詐騙內容、手法高度一致，懷疑為具規模之詐欺集團所為。經深入追查後，一名曾擔任刺青師的30歲張姓男子夥同竹聯幫地堂赤龍會幹部郭姓男子，假冒「自來水公司」、「遠通電收」等機構傳送給不特定民眾，致被害人點擊進入後輸入信用卡帳號，藉此盜刷得逞。一週發送高達10萬則釣魚簡訊，門號短短幾天電信費就近60萬元，被害人多達107人。據了解，曾任職刺青師的主嫌張男和擁有竹聯幫背景的幹部郭男共同策劃，並向境外詐騙集團拜師學藝，習得操控釣魚簡訊後臺及發送惡意連結技術。由張男傳送「BoldSMS」等軟體的QR code給予其餘共犯，並從遠端遙控共犯工作手機，以假冒「自來水公司」、「遠通電收」等機構名義，大量發送釣魚簡訊予不特定民眾，誘使被害人點進連結並進入網站後，輸入信用卡帳號及驗證碼，以此在各大購物平台、百貨公司或銀樓等地進行盜刷。經警方調查，本案受害人數高達107人，盜刷金額累積高達450萬元。而涉案嫌犯遍佈全台各地，檢警兵分多路於2024年8月至去（2025）年6月間執行拘提、搜索，共緝獲24名嫌犯到案，並扣押犯罪工作手機、釣魚簡訊後台主機、人頭門號申請書等證物。全案犯嫌經警詢後，依涉嫌詐欺犯罪危害防制條例、刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送桃園檢察署偵辦，包括張姓主嫌在內7人遭裁定羈押禁見。