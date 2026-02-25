我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期開始，國民黨團研擬優先法案中拋出「晶片國安法」，不僅要限制企業在海外的設廠規模，甚至規定未經國會同意不得對外輸出，對此民進黨立委林楚茵今（25）日批評，國民黨在立法院擴權還不夠，現在黑手竟要伸進私人企業，台積電是私人企業，依法向股東負責，什麼時候台積電要向立法院負責？砲轟藍營總召傅崐萁一個有炒股前科的更生人，「最沒資格對台灣護國群山下指導棋！」對於國民黨團研擬推動「晶片國安法」，林楚茵說，台積電是私人企業，依法向股東負責，什麼時候台積電要向立法院負責？傅崐萁領著納稅人的血汗錢，自己跑去中國都不用報備了，到底憑什麼要求私人企業去立法院接受質詢？林楚茵表示，今天台積電最高來到2025元天價、台股飆破3萬千點，這是台灣產業、股民與政府共同努力的成果。過去國民黨不斷唱衰台積電，現在唱衰不成，竟要修法硬卡。最後林楚茵說，這麼怕台積電被偷走，藍委們手中抱這麼多張股票，有人真的賣了嗎？「傅崐萁一個有炒股前科的更生人，最沒資格對台灣護國群山下指導棋！」