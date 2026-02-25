我是廣告 請繼續往下閱讀

2026縣市長選舉腳步逐漸逼近，民進黨台北市長人選遲遲未定案，台北101董事長賈永婕近日聲量高，被網友力拱代表綠營角逐台北市長，對決蔣萬安，不過，她數度強調，不可能、對從政沒興趣。對此，綠營人士今（25）日分析，賈永婕近日聲量高，若本人沒從政意願，貿然點名她，反而會引起社會反感。賈永婕近期因推動美國攀岩名將艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攀登台北101大樓，引起網友熱烈討論；另外，在電影《世紀血案》爭議之際，賈永婕不僅造訪義光教會，也和監察委員田秋堇聯繫，親自關注「林宅血案」背後真相，讓網友相當讚賞。隨著網路聲量越來越高，不少網友拱賈永婕出來選台北市長，賈永婕則數度強調，「我真的不會選台北市長，對從政完全沒有興趣！」對於被網友點名選總統，她也在網路留言稱，「你冷靜」。民進黨近日舉行選對會，對於台北市人選，僅納入行政院副院長鄭麗君、綠委王世堅，並未提及賈永婕。對此，綠營人士分析，賈永婕現在聲量很高，最近也展現對台灣歷史的關心，形象相當正面，但主要因素仍是看本人是否有意願，本人也說不可能，「若我們自己把她架出來，也怪怪的」。綠營人士提到，台北屬於艱困選區，其實沒有相關硬性規定，而賈永婕是公眾人物，不算是政治人物，但她沒有從政意願，貿然請她扛這局，會顯得唐突。該人士強調，賈永婕剛完成Alex爬101大樓之創舉，社會評價蠻好，若本人沒有表達意願，卻貿然點名她，反而會引起社會反感，質疑民進黨趁機收割、搶聲量，會有反效果。