我是廣告 請繼續往下閱讀

名嘴吳崑玉日前在民視政論節目提到，國民黨立委馬文君在審潛艦預算時，到會議室外面打電話，且潛艦的「主機」是加拿大製，卻被中國施壓。馬文君對此表示，「這個故事，是假的，我沒有，也不可能洩密，你胡說八道，我就是告你。」吳崑玉表示，我國潛艦原計畫向加拿大廠商採購主機設備，海軍人員一度已赴加拿大，準備隔日簽約，卻在最後關頭遭廠商告知「中國方面施壓」，導致合約生變。後續經由台灣外交管道斡旋，並透過英國與該公司母公司溝通，才順利完成簽約。他認為，若非資訊外流，不可能讓對岸掌握如此具體的交易對象與時程。他強調，涉及國防採購的機敏資訊必須「嚴防死守」，防止任何形式的洩密情事，否則恐對國安造成重大衝擊。馬文君回嗆，完全是胡說八道，更可悲的是，吳崑玉與民視政論節目，連編故事，都編得很爛，邏輯不通，若如吳崑玉所言，相關資訊是機密，「海軍人士」豈能告訴吳崑玉？馬文君也鄭重呼籲國防部與海軍徹查，若相關資訊為真，則是洩密，若相關資訊為假，就是造謠！「民進黨，綠媒，特定側翼名嘴，整天造謠，搗亂社會，民眾已經煩透了，而我做為民意代表，公眾人物能做的，就是義正詞嚴，撥亂反正。」