2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）將在 3 月 5 日盛大開打，中華隊承載著全台灣棒球迷的希望，即將在預賽 C 組對決日本、韓國等勁敵，爭取晉級複賽的門票。對此，新北市政府特別在板橋新北市民廣場，連續 4 天舉辦直播派對，更邀請熱血主播徐展元、Fubon Angels 啦啦隊成員到場，與球迷一同熱血吶喊，為中華隊選手加油打氣！
新北戶外直播大螢幕派對！熱血主播徐展元、Fubon Angels 全力應援
新北市政府表示，從 3 月 5 日中華隊首戰對上澳洲開始，一連 4 天在新北市民廣場舉辦直播派對。本次特別邀請到國民熱血主播徐展元，連續 4 場賽事都會在現場透過麥克風轉播賽況，用最具感染力的聲音帶領民眾分析戰情。
此外，身為新北市地主球隊的富邦悍將，旗下啦啦隊 Fubon Angels 也將從 3 月 6 日的台日大戰起現身助陣，在現場與球迷們一同揮汗吶喊，共同守護中華隊的好手們。
新北市經典賽預賽轉播場次、卡司表
轉播地點：新北市民廣場（板橋區）
地址：新北市板橋區中山路一段161號
現場主持卡司：徐展元、阿努
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
3 月 6 日（週五）晚間 6 時：日本隊 vs 台灣隊
啦啦隊陣容：安娜、沁沁、雅惟
3 月 7 日（週六）上午 11 時：台灣隊 vs 捷克隊
啦啦隊陣容：奶昔、潔米、大頭 、丹丹、卡洛琳、安娜、潔潔
3 月 8 日（週日）上午 11 時：台灣隊 vs 韓國隊
啦啦隊陣容：檸檬、卡洛琳、栗子
不只板橋能看台日戰！新莊宏匯廣場搬 500 吋大螢幕轉播
除了新北市民廣場的活動外，位於新莊的宏匯廣場也將在 3 月 6 日舉辦直播派對，現場將使用 500 吋超大螢幕轉播最關鍵的台日對決。現場更同步舉辦抽獎活動，只要成功預測勝負，就有機會抽中實體黃金。
新莊宏匯廣場轉播活動資訊
活動時間：3 月 6 日（週五）18:00 起
轉播賽事：日本 VS. 台灣
轉播地點：新莊宏匯廣場 1F 咖啡廊道
勝負預測抽獎：現場參加預測並投入摸彩券，有機會抽中 1g 紀念黃金（價值 4,680 元，共 6 名）。
資料來源：新北市政府、宏匯廣場
我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市政府表示，從 3 月 5 日中華隊首戰對上澳洲開始，一連 4 天在新北市民廣場舉辦直播派對。本次特別邀請到國民熱血主播徐展元，連續 4 場賽事都會在現場透過麥克風轉播賽況，用最具感染力的聲音帶領民眾分析戰情。
此外，身為新北市地主球隊的富邦悍將，旗下啦啦隊 Fubon Angels 也將從 3 月 6 日的台日大戰起現身助陣，在現場與球迷們一同揮汗吶喊，共同守護中華隊的好手們。
新北市經典賽預賽轉播場次、卡司表
轉播地點：新北市民廣場（板橋區）
地址：新北市板橋區中山路一段161號
現場主持卡司：徐展元、阿努
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
啦啦隊陣容：安娜、沁沁、雅惟
啦啦隊陣容：奶昔、潔米、大頭 、丹丹、卡洛琳、安娜、潔潔
啦啦隊陣容：檸檬、卡洛琳、栗子
不只板橋能看台日戰！新莊宏匯廣場搬 500 吋大螢幕轉播
除了新北市民廣場的活動外，位於新莊的宏匯廣場也將在 3 月 6 日舉辦直播派對，現場將使用 500 吋超大螢幕轉播最關鍵的台日對決。現場更同步舉辦抽獎活動，只要成功預測勝負，就有機會抽中實體黃金。
新莊宏匯廣場轉播活動資訊
活動時間：3 月 6 日（週五）18:00 起
轉播賽事：日本 VS. 台灣
轉播地點：新莊宏匯廣場 1F 咖啡廊道
勝負預測抽獎：現場參加預測並投入摸彩券，有機會抽中 1g 紀念黃金（價值 4,680 元，共 6 名）。
更多「2026經典賽」相關新聞。