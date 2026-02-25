我是廣告 請繼續往下閱讀

Gogoro財務轉骨，開春交出亮眼成績單，去年營運現金流以3,110萬美元寫下近兩年新高、年增逾2倍。成為台灣第四大車廠的Gogoro，準備下一階段產品佈局，執行長姜家煒表示，去年是Gogoro聚焦與重整的關鍵一年，準備好迎接下階段成長。Gogoro去年營運現金流以3,110萬美元寫下近兩年新高、年增逾2倍，調整後EBITDA同步攀升至5,990萬美元的歷史巔峰，年增達 34%，淨損收斂至8,080萬美元。姜家煒說，隨著各項調整精準落地，Gogoro不僅取得了優異的財報成績，更專注在精進核心競爭力，打造讓客戶更加滿意的體驗。歷經十年發展Gogoro已成為台灣第四大車廠，並隨著2025年「聚焦」策略見效、營運體質大幅優化，正式啟動下一階段的產品佈局。瞄準消費者生活情境與用車需求分眾化趨勢，不只推出女性、家庭新車，也將優化能源網路與推進越南布局，加速實現可獲利的財務目標。Gogoro表示，越南政府積極推動運具電動化政策，自2026年起河內特定區域和時段限制燃油機車通行。看準政策轉型契機，2025年與 Castrol成立合資公司Castrol Gogoro Mobility，Gogoro負責產品設計和技術提供，Castrol 負責通路銷售與在地營運，展現強強聯手的優勢。雙方將於第二季展開商用車隊試點計畫，邀請數家商用平台夥伴加入，並建設24座換電站，蒐集當地使用數據與反饋；同時針對越南消費者用車情境量身打造全新車款，預計於2026年第四季開賣。