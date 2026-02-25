我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中央公園參觀結合「姆明一族」主題的中台灣燈會(圖／觀旅局提供2026.2.25)

迎接春季賞花熱潮，被譽為「全台最美派出所」的后里泰安派出所櫻花季，將於2月27日夢幻登場。台中市政府觀光旅遊局推薦，民眾可安排白天至后里漫步粉色櫻花海，晚間再前往中央公園參觀結合「姆明一族」主題的中台灣燈會，享受日賞櫻、夜賞燈的雙重繽紛饗宴。由中市府觀旅局指導、后里區公所主辦的「2026后里泰安櫻花季」是春季最具代表性的賞櫻盛事。后里區長賴同一表示，泰安派出所周邊八重櫻與吉野櫻陸續盛放，沿路綿延成花海，是全台知名賞櫻指標。除了泰安櫻花，鄰近的中科崴立機電櫻花園區、橘祥合院等景點也正值花期，形成春季限定的賞花地圖。他建議民眾可規劃一至兩天的深度小旅行，串聯在地特色美食、古蹟步道與休閒酒莊，滿足吃喝玩樂多重體驗。為提供優質的遊憩環境，觀旅局長陳美秀指出，市府已全面優化泰安鐵道文化園區及周邊公共設施、景觀綠化與交通動線。陳美秀也補充，台中賞櫻勝地遍布山、海、屯、都，包含山城的武陵農場、福壽山農場與新社等地；市區則有北屯文昌國小旁的「平昌櫻花祭」，預計3月初迎來八重櫻與富士櫻綻放；喜愛淺粉色吉野櫻的民眾，則可於3月下旬前往海線「沙鹿櫻花隧道」賞花。觀旅局提醒，后里泰安櫻花季活動期間（2月27日至3月8日）將實施周邊交通管制，呼籲民眾多利用大眾運輸，搭乘火車至泰安火車站後步行前往，免去塞車之苦。此外，把握元宵節（3月3日）前來訪，白天徜徉櫻花海，夜晚至中央公園感受燈會的北歐童話氛圍，將能一次體驗台中春季的浪漫魅力。