為打造友善育兒職場環境，台北市政府宣布自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下子女的員工，只要企業配合不減薪、每日減少1小時工時，市府將補助8成薪資差額，盼協助家長平衡工作與家庭。但PTT網友認為對雙薪家庭有感，有人卻質疑執行困難，甚至認為要是真的提早下班可能會影響考績。
為打造友善育兒環境，台北市長蔣萬安於市政會議宣布，自今年3月1日起，台北市將領先全國推動「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下子女的育兒爸媽，只要企業在不減薪的情況下，讓員工每日減少1小時工時，市府將補助企業8成薪資差額。蔣萬安表示，該政策借鏡韓國光州育兒彈性工時經驗，核心在於成為家長後盾、與企業共好，盼協助家長平衡職涯與家庭，減輕育兒壓力。
雙薪家庭會很有感
政策消息曝光後，在PTT掀起熱烈討論，不少網友對方向表達支持，認為對雙薪家庭與育兒族群相當有感。有網友表示，「雙薪家庭會很有感」、「對於沒有後援的很重要，有感的政策」，也有人認為，「這不錯，起碼是救少子化的起頭」。另有網友試算後指出，一天提早1小時下班，一年約可多出33天休息時間，「一天一小時，一個月22小時，一年33天」、「夫妻兩個人就賺66天特休」，認為具實質誘因，值得肯定。
網憂：真敢請，那就等失業！
不過，反對與質疑聲音也不少，網友認為政策在實務執行上恐怕困難重重。有人直言，「理想很豐滿現實很骨感」、「一個員工一年少上33天的班，不是錢的問題，是人力的問題」，質疑工作量與人力如何補足；也有網友擔心企業變相解套，「提早下班明天提早上班啊」，讓政策流於形式。此外，也有留言指出員工可能不敢使用制度，直言「真敢請，那就等失業」、「考績絕對影響」，憂心影響職涯發展。
資料來源：PTT
