▲市長黃偉哲今天與林逸欣走訪「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」各場館。(圖／南市府提供)

「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」將於2月27日至3月16日在台南後壁農業部花卉創新園區登場。台南市政府今（25）日於園區舉行展前記者會，市長黃偉哲表示，全球每6株蘭花就有1株來自台南，出口市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等60多個國家，展現台灣在國際花卉市場的競爭力。本屆蘭展結合AI科技創作與人文藝術，展現台灣蘭花的軟實力。邁入第22屆的台灣國際蘭展，今年首度攜手「花卉科技展」雙展齊發，以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，象徵台灣花卉產業持續突破、再生與綻放，2月27日至3月16日開放遊客參觀。市長黃偉哲攜手宣傳大使林逸欣及吉祥物「菜奇鴨」、「夜奇鴨」走訪展館，搶先揭露這屆蘭展亮點，包括融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花、裸視3D沉浸體驗、上千株國內外優秀蘭花展示。黃偉哲指出，面對國際關稅與市場競爭的挑戰，開拓通路、調整產業結構及鞏固技術優勢，是維持台灣花卉競爭力的關鍵。台灣在技術上仍具領先優勢，市府將配合中央政府針對受美國關稅影響的農特產品所編列的特別預算，積極協助業者拓展國際市場。黃偉哲強調，保持台灣蝴蝶蘭在全球的領先地位，需要業界與各界共同努力。他肯定蘭協及花卉業者的辛勤付出，並比喻，只要台灣蘭花技術與品質穩健，就如台積電在產業中的卓越表現，國際市場自然會為台灣開門，展現持續的全球競爭力。今年邁入第22屆的台灣國際蘭展，首度攜手「花卉科技展」雙展齊發，以「綻放台灣（Blooming Taiwan）」為主題，象徵台灣花卉產業持續突破、再生與綻放。農業局表示，本屆展覽亮點多元，每個展區都呈現不同面向的花卉魅力，規劃「綻放館」、「花漾館」、「鏈結與生活館」及「市集館」四大主題。其中融合莫內、梵谷及葛飾北齋等名畫家作品的噴墨蘭花，展現台灣蘭花的科技美學，預料將成為今春最受矚目的焦點。此外，「幸福市集」以花卉回歸生活為核心理念，打造貼近民眾的蘭花展售空間，匯集全國優質蘭花業者與園藝品牌，規劃逾90個展售攤位，提供多元蘭花品種、花藝設計及園藝資材，讓參觀者在賞花之餘，也能體驗買得到、帶得走、學得到的樂趣。同步登場的「花卉科技展」則以科技藝術為策展主軸，導入AI智慧應用，呈現花卉與科技融合的創新魅力。展區包括「鯤島脈動」，透過65公尺巨型曲面投影與互動螢光棒，隨觀眾即時呈現花卉綻放與鯨魚律動的壯闊景象；「浮鯨萬象」打造裸視3D影像與水霧交織的立體場域；「花妝蝶舞」結合實體花藝與AI數位蝴蝶，營造虛實交融的詩意空間。民眾可在此親身體驗科技互動與藝術融合的魅力，感受台灣花卉產業的創新實力。