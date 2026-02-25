我是廣告 請繼續往下閱讀

癌末汪活不過2天！主人「買麥當勞」當最後一餐

一聞到雞塊與漢堡的香氣後，立馬恢復精神大口吃光所有食物，甚至連藥也一起吞下去了。隔天起床，狗狗還恢復精神，眼裡全是光，家人們看到這幕決定「既然牠愛吃，就讓牠吃個夠！」

▲原本病懨懨的貝克，一聞到雞塊與漢堡的香氣後，立馬恢復精神大口吃光所有食物，甚至連藥也一起吞下去了。隔天起床，狗狗還恢復精神，眼裡全是光。（圖／TikTok@tinybeaker）

癌末汪靠麥當勞續命7個月！過17歲生日派對、連獸醫也震驚

▲貝克在今年一月還過了超浮誇的「麥當勞主題」17歲生日派對，精神復原到就連獸醫也感到十分震驚。（圖／TikTok@tinybeaker）

狗可以吃人的食物嗎？專家警告風險：健康吃法一次看

尤其是高鹽、高油負擔的食物如速食等，其調味料多對於狗狗來說卻是潛在的健康殺手，長期食用鹽份過高的食物，可能導致狗狗體內鈉離子過量，進而引起脫水、高血壓、甚至嚴重的鈉中毒。

加拿大日前傳出一則相當勵志的故事，。雖然狗狗在近期依舊離世，但這段奇蹟故事在網路上爆紅，吸引超過200萬人觀看。加拿大安大略省有一隻名叫「貝克（Beaker）」的高齡鬥牛犬，在去年被檢查出癌症末期，身體狀況差到就連獸醫斷言生命只剩數小時，甚至建議飼主考慮安樂死。飼主妮可看著虛弱到無法進食的愛犬，打算放手一搏，讓愛犬能在臨走前享受最後的快樂，因此買了一份麥當勞餐點回家，當作貝克狗生的最後一餐。沒想到原本病懨懨的貝克，貝克後來靠著每天吃雞塊、漢堡等麥當勞全餐，不僅恢復過往的體力，還可以跟著主人到處旅遊，甚至在今年一月還過了超浮誇的「麥當勞主題」17歲生日派對，精神復原到就連獸醫也感到十分震驚。雖然貝克最終仍不敵病魔，在近期安詳離世回到汪星，但在生命的最後，牠依然快樂地享用最愛的四盎司牛肉堡與薯條。妮可表示，多出來的7個月是上天和麥當勞給予的禮物，認為到了生命的最後階段，比起嚴格控管飲食與禁忌，能讓毛孩感到快樂做自己，或許才是最強大的生命力量，也將這段故事分享到TikTok上，吸引超過200萬人觀看。不過還是要提醒各位飼主，人類的飲食習慣並不完全適合狗狗，根據獸醫研製品牌「獸研所」表示，盲目或不當的餵食，有可能帶來健康上的危害，但人類食物也並非完全不可接觸，少量的水煮去皮去骨雞胸肉、火雞肉、蒸熟的南瓜、地瓜、胡蘿蔔、小塊蘋果（去籽）都是安全且健康的零食選擇。但一定要遠離洋蔥、巧克力、葡萄、酒精、咖啡因、辣椒等具有毒性或刺激性的食物。