為提升大型車交通安全管理成效，高市前鎮警分局率先推動事故防制宣導作為，於24日舉辦大型車交通安全座談會。也是高市警局今年所屬各分局中首場辦理之大型車交通安全交流活動，前鎮警分局長黃元民表示，大型車交通安全有賴業者、駕駛及政府機關三方協力合作，期盼透過公私協力共同努力，打造更安全、友善的道路交通環境，守護市民生命財產安全。前鎮分局所舉辦的大型車交通安全座談會邀集運輸業者及相關單位共同參與，透過公私部門對話機制，強化大型車安全管理觀念，降低交通事故發生風險。這次座談會邀請轄內大型車運輸業者、駕駛代表及相關從業人員踴躍與會，並邀請高市警局交通大隊、高雄市前鎮區公所代表、高雄市政府交通局及高雄市區監理所等機關共同參與。各單位針對大型車事故防制策略、企業安全管理制度、駕駛教育訓練及道路環境改善等面向提供專業建議，現場交流氣氛熱絡。前鎮警分局表示，大型車車體高大、視野死角多且煞車距離較長，一旦發生事故，往往造成較為嚴重之人員傷亡與財產損失。會中針對大型車常見違規樣態，包括行駛禁行路段、違反標誌標線號誌指示、超載及未保持安全距離等進行案例分析與法令說明，並提醒駕駛人行經路口應減速慢行，注意內輪差與視野死角，落實車輛日常檢查及自主管理。此外，前鎮分局結合與會業者凝聚防制大型車交通事故包括透過減少事故發生，降低車輛維修費、保險理賠及保費調升風險，避免因事故導致停工、停駛及延誤交貨情形，同時減少司機請假與人力替補成本。其次是，提升企業形象與競爭力：建立「安全優先」企業品牌形象，增加與大型企業及政府標案合作機會，提升客戶長期合作意願。並降低法律風險減少民事賠償及刑事責任負擔，避免公司負責人遭連帶責任追究，並降低員工因交通事故遭吊扣或吊銷駕照之風險。並透過穩定車隊與人員管理透過完善安全管理制度降低司機流動率，提升司機對企業之信任感，有助於建立制度化與永續經營管理模式等四項管理共識期透過強化安全管理機制，降低事故風險。黃元民表示，大型車交通安全有賴業者、駕駛及政府機關三方協力合作。前鎮分局將持續秉持主動預防、超前部署理念，透過宣導教育與執法管理並重方式，強化大型車安全管理機制，降低交通事故發生風險。期盼透過公私協力共同努力，打造更安全、友善的道路交通環境，守護市民生命財產安全。