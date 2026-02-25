中央氣象署預報員蔡伊其表示，明（26）日東北季風減弱，東半部、桃園以北、中部以北山區仍有零星短暫陣雨，其餘地區多雲，西半部高溫上看30度。不過228連假鋒面接力報到，周五、周六（2月27日至2月28日）中部以北和東半部雨勢明顯，恐有大雨，周日（3月1日）華南雲雨區影響，降雨範圍再擴大，下周一、下周二（3月2日至3月3日）又有鋒面接近，天氣轉濕涼。
周四東北季風減弱 短暫回溫、降雨趨緩
蔡伊其指出，明天東北季風減弱，台灣東半部、桃園以北、恆春半島、中部以北山區有一些零星短暫陣雨，其它地區多雲，北部、東北部氣溫回升，西半部、台東白天高溫27至30度，宜蘭、花蓮25至26度，各地早晚低溫17至20度。
228連假全台有雨 鋒面雨炸到下周
蔡伊其說明，228連假期間，周五、周六鋒面影響，中部以北、東半部降雨明顯，且要注意局部大雨，全台都有降雨機率，周日則是有華南雲雨區影響，中部以北、南部山區及東半部的降雨機率偏高：下周一、下周二又會有另一波鋒面則，同樣在中部以北、東半部的降雨廣泛，南部也有零星雨勢。
溫度方面，蔡伊其提及，228連假會有東北季風影響，主要導致北台灣出現降溫，其它地區則是因為降雨、水氣較多，溫度也會略為下降。台灣各地早晚低溫16至22度，白天高溫北部、東半部22至25度，中南部26至28度。
資料來源：中央氣象署
