▲吳中純（右）去年11月還參加半馬，照片中她看起來氣色相當好。（圖／吳中純臉書）

美女主播吳中純離開中天主播台後，因罹患淋巴癌，今（25）日下午病逝，老公梅聖旻、獨生女梅嬿翎都在社群上證實惡耗。而吳中純生前最後一篇貼文停留在去年12月底，當時她發文寫下：「最近身心俱疲，罹患慢性疲勞症候群。」沒想到2/1吳中純入院化療後就再也沒有回家，離世消息引發眾人不捨，與她夫妻感情深厚的梅聖旻也發文慟別摯愛「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠」，心碎字句讓人看了心疼。吳中純離開主播台後，曾是汽車零件公司副總，在外總展現女強人理性強韌的她，罹患淋巴癌。吳中純臉書最後一篇貼文停留在去年12月26日，當時她透露最近身心俱疲，罹患慢性疲勞症候群，北醫大生技EMBA 論文口試，本來想拖到明年，但老師極度耐心指導、使勁拉拔，讓她連滾帶爬的通過了論文口試，展現勤學態度。吳中純社群絲毫看不出生病的模樣，去年11月還參加半馬，照片中她看起來氣色相當好。女兒梅嬿翎則在IG上透露，媽媽於2/1入院化療，之後就再也沒有回家，一直待在醫院，並在今日下午拔管，優雅離開人世間。吳中純過去經常與老公梅聖旻放閃，夫妻感情令人羨慕，面對愛妻離世，梅聖旻發文寫道：「淚痕已乾，心兒已碎摯愛已遠，神啊~請指引我，如何喚回此生相伴最久的親人？慟...。」一字一句讓人看了難過，留言區也湧入許多網友安慰，盼他能節哀。