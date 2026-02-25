我是廣告 請繼續往下閱讀

北市府宣布自3月1日起試辦「育兒減少工時計畫」，台中市政府勞工局表示，將審酌財政及整體預算配置情形，審慎評估相關政策之可行性，並研議後續規劃方向。台中原即有「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」以及鼓勵企業托兒措施，歡迎民眾踴躍申請。台北市長蔣萬安今（25）日在市政會議上裁示，3月1日起，台北市將領先全國，讓家有12歲以下孩子的育兒爸媽，在企業不減薪情況下每天減少1小時的工作，所減少的工資將由市府提供8成補助。政策剛提出立即引起廣泛討論，外界也好奇繼國中小免費營養午餐之後，台中是否會跟進實施。台中市勞工局指出，現行法規已明定，勞工受僱於30人以上企業者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主申請每日減少工作時間1小時，且雇主不得拒絕或視為缺勤；若勞資雙方約定不減薪，政府將予以尊重與鼓勵。台中市另有「獎勵事業單位辦理勞工托兒措施計畫」、「婦女再就業計畫」、「五五就業促進獎勵」友善育齡者與二度就業婦女、中高齡勞工。勞工局強調，未來將就台北市相關作法納入整體評估，並持續精進各項友善育兒與職場支持政策，審慎研議適合台中推動的方案。