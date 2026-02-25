我是廣告 請繼續往下閱讀

Cozzi THE Roof 平日四人同行一人免費 啤酒買一送一

▲Cozzi THE Roof 餐廳招牌主餐「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」。（圖／高雄和逸飯店提供https://amazzingclub.cathayhotel.com.tw/）

長榮鳳凰酒店（礁溪）buffet推首爾美食 房客姓名對中任一字免費吃

▲長榮鳳凰酒店（礁溪）buffet推首爾美食，一泊一食專案的房客姓名對中任一字免費吃。（圖／長榮鳳凰酒店提供jiaosi.evergreen-hotels.com/index.jsp）

2026世界棒球盛事將於3月5日正式開打，各飯店也推出優惠活動。「和逸飯店‧高雄中山館」就有餐飲及住宿優惠。即日起至3月31日於半自助式餐廳「Cozzi THE Roof餐廳」用餐，會員於平日享「四人同行一人免費」、「啤酒買一送一」，「和逸飯店‧高雄中山館」表示，只要加入AMAZZING CLUB會員，也可有預訂「Horse連連」住房專案，享超值優惠房價3613元起。「和逸飯店‧高雄中山館」內的 Cozzi THE Roof 餐廳，坐擁30樓高空美景，即日起至3月31日推出「會員專屬 聚饗美食」，AMAZZING CLUB會員於週一至週五的午、晚餐時段用餐享「四人同行一人免費」、「三人同行85折優惠」。Cozzi THE Roof 餐廳為半自助式餐廳，點用主菜，享有自助式吧台上多道歐陸菜與甜點、飲品無限量享用，每人最低580元起+10%。主菜推薦「自製21天美國頂級乾式熟成牛排」，運用冷藏熟成室經過21天最佳溫度與濕度監控的熟成期，釋放牛肉本身天然的溫潤細膩及鮮甜風味，打造餐廳經典美饌。此外，活動期間還推出凡點任一款啤酒，可享「買一送一優惠」。另外，位於宜蘭的「長榮鳳凰酒店（礁溪）」，則是自3月3日起至8月31日，於桂冠自助餐廳盛大推出晚餐期間限定「首爾美食節」，集結多款經典韓式料理，從清爽涼拌小菜到香氣四溢的特色熱食，完整呈現首爾街頭小吃與餐桌上經典的道地風味，晚餐吃到飽原價每位1380元+10%/位。酒店還於五月底前同步推出住房禮遇，凡即可享用免費晚餐。