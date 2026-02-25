我是廣告 請繼續往下閱讀

中油去年税前虧損91億元，已是連續6年虧損，累積虧損804億元。中油董事長方振仁今（25）日說明，中油去年虧損主因是海外油氣資產重新評估評價，若扣除依相關規定評價減損油氣權益125億元後仍有盈餘，整體而言公司營運正常；他表示，今年核定中油2026年預算税前盈餘80億元，預估將有機會轉虧為盈。方振仁說明，中油去年營利上算是平順，回顧2025年能源價格從年初的高檔逐步往下走，而去年還是虧損91億元、累計虧損804億元。他強調，虧損主因為海外油氣資產重新評估，導致海外資產虧損125億元，屬於公司無法控制項目，否則去年營運仍會賺錢。展望今年營運，他預估原油價格會落在55美元至65美元之間，對於中油公司營運將會非常穩定，相對於去年來講是一個比較好的狀態，希望在開源節流，再輔以政府財務支援，「今年我們的目標是希望能夠轉虧為益」，行政院核定中油公司115年預算營收為1.1兆元，税前盈餘80億元。他補充，近期美國與伊朗情勢緊張，目前油價價格已經來到70美元，外媒甚至預估會到100美元，但依據過往經驗，波斯灣戰事往往都只有短期影響，因為其他國家都會干涉。另外，針對中油到美國阿拉斯加的天然氣投資案，方振仁說，不管是投資或採購都還在撲朔迷離的狀況，就是中油還在等待最終投資（FID）資料才能確認投 資案是否具有投資效能，強調採購阿拉斯加天然氣與美國關稅無關聯，「因為採購天然氣本來就是我們要去買的。」同時他也提到，台灣去年LNG進口量是2310萬噸，今年會達到2350萬頓，認為美國天然氣優勢是來自台灣東側，不會受到像西邊來的LNG船的地緣政治干擾，從阿拉斯加來的這個電燃氣的話，它的航程也相對比較短。他也提及，分散氣源也相當重要，目前採購美國LNG為10%，遠低於從卡達、澳洲比率，未來希望可以朝向各3分之1的配置。最後，針對海外礦區配置，優先順序是該國家要安定，第二原則朝向已生產或正在開發中的礦區，非過往的素地開發，考慮美國及澳洲。