美國與伊朗情勢緊張，各國紛紛呼籲公民撤離。美伊新一輪談判將在26日於日內瓦舉行。目前美軍已部署大批軍力在中東地區，規模堪稱數十年之最，伊朗包圍網成形。事態會如何發展，美國及全球戰略智庫專家分析各種可能性。根據美聯社報導，五角大廈正於中東部署數十年來規模最大的美國軍艦與軍機部隊，其中包括兩個航空母艦打擊群。美國總統川普警告，若與伊朗核談判破裂，可能採取軍事行動。川普上週表示，「與伊朗達成一項有意義的協議並不容易，而我們必須達成一項有意義的協議。否則可能會發生糟糕的事。」專家指出，川普可能擁有多種軍事選項，包括對伊朗防空系統進行精準打擊，或鎖定伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）發動攻擊。但伊朗可能會以不同於去年美國或以色列攻擊後的方式，進行報復，這可能危及美國人性命並引發區域戰爭。美聯社引述國際危機組織（International Crisis Group）伊朗問題專家瓦伊茲（Ali Vaez）的看法，他認為這一次川普政府很難對伊朗發動一次性打擊就收手，因為伊朗將以一種讓全面衝突爆發的方式展開回擊。航空母艦「亞伯拉罕・林肯號」（USS Abraham Lincoln）及三艘導彈驅逐艦自1月底起便部署於阿拉伯海，原本駐紮於南海。這一航母打擊群為中東地區增加約5,700名軍人，強化了原本已部署的數艘驅逐艦與三艘濱海戰鬥艦的小規模部隊。這一部署轉移使美國海軍在該地區的艦艇數量至少達到16艘。除了林肯號與福特號之外，還有大量美國戰鬥機與支援飛機降落中東及歐洲基地。超過100架戰鬥機，包括F-35、F-22、F-15與F-16，從美國與歐洲基地起飛。由約30名開源情報分析員組成、定期分析軍事與政府飛行活動的「軍事飛行追蹤聯盟」（Military Air Tracking Alliance，MATA）觀察，這些機隊正朝中東方向飛行。該團隊表示，他們也追蹤到超過100架空中加油機與200多架貨機於2月中旬飛往該地區及歐洲基地。美聯社分析Planet Labs PBC提供的衛星照片顯示，約旦的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）停放超過50架飛機，預計都是美軍增援部隊，機庫內可能還有更多。軍事飛行研究聯盟人員沃特金斯（Steffan Watkins）表示，他也追蹤到包括6架E-3預警機在內的支援飛機飛往沙烏地阿拉伯基地。在這波大規模部署前幾週週，美國空軍F-15E攻擊鷹戰機已先行抵達。相關資訊由美國中央司令部（U.S. Central Command）在社群媒體上曾透露過。美聯社提到，這種動向與去年類似，當時美國為預防伊朗在6月三處關鍵核設施遭轟炸後進行報復，提前部署包括「愛國者」飛彈系統在內的防空設備。幾天後，伊朗向卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發射十多枚飛彈。戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的國防專家瓊斯（Seth Jones）指出，值得注意的是，美國並未部署大規模地面部隊。1990年代初期「沙漠風暴行動」（Operation Desert Storm）期間，美國部署超過50萬名軍人；2003年入侵伊拉克時則約有25萬名美軍。布魯金斯研究所（Brookings Institution）的國防與外交政策分析師歐漢隆（Michael O’Hanlon）指出，儘管目前部署的資源遠不及2003年伊拉克戰爭，但這仍是自那次入侵以來該地區最大規模的美軍集結。歐漢隆說，如果只是想打擊伊朗殘存的核設施，美國也可像去年6月時那樣動用B-2遠程轟炸機。目前部署的部隊顯然是為了攻擊伊朗境內目標並防範報復。歐漢隆表示，許多人或許預期伊朗「無論我們做什麼，都只會持續向以色列與美軍基地發射無人機與巡弋飛彈」。但若伊朗領導層認為自身成為攻擊目標，伊朗可能會採取更大規模、更廣泛的行動。國際危機組織的瓦伊茲指出，伊朗不太可能像6月美國打擊其核設施後那樣「節制」的回擊。當時伊朗已預先釋出攻擊訊號，說明將如何與何時對卡達軍事基地發動報復。瓦伊茲說，「他們如今已得出結論，唯一能阻止這個循環的方式，就是見血，對美國與以色列造成重大傷害，即使這對他們自身而言代價極高。」