▲近年春節連假期間跨行提款與轉帳交易情形。（圖／央行提供）

▲115 年春節連假期間 ATM 跨行提款交易筆數分布圖。（圖／央行提供）

今（2026）年春節連假長達9天，銀行也放假不營業，但民眾仍可透過自動櫃員機（ATM）領錢，也可透過實體ATM、行動銀行及網路銀行進行轉帳。根據中央銀行今（25）日公布最新統計，今年春節假期跨行交易（包括領錢及轉帳）金額及筆數都有下降，ATM跨行提款集中於人口稠密的5大都會區，占了6成。不過，春節期間國人跨行及自行交易轉帳金額高於提款，其中使用「行動銀行」最受民眾青睞，占比逾7成。央行指出，今年春節前最後1個營業日，全體金融機構留存跨行清算資金高達5434億元。為確保每年春節連假期間的ATM跨行提款及轉帳交易順暢運作，央行均請財金公司促請各金融機構在央行開立的專戶留存足夠的跨行清算資金；該清算資金逐年增加，今年高達5434億元。今年連假期間跨行交易包括提款及轉帳，共計2604億元、筆數2053萬筆，其中ATM跨行提款占比與去年持平。ATM跨行提款計702億元、筆數842萬筆，跨行轉帳包括實體ATM、行動銀行及網路銀行則有1902億元、筆數1211萬筆；跨行提款占全部跨行交易金額比重27%，與去年持平。至於今年春節ATM跨行提款仍集中於人口稠密的都會區，前5大城市分別為新北市、台中市、桃園市、高雄市及台北市，合計占逾全部ATM跨行提款交易的6成。春節期間整體包括跨行及自行交易中，轉帳金額高於提款，其中以「行動銀行」轉帳最受民眾青睞。央行統計，跨行交易2604億元，加計自行交易2010億元後，整體交易金額共4614億元，其中提款部分，ATM提款1610億元，占整體交易之35%，其中自行提款908億元，跨行提款702億元。在轉帳部分，央行統計，轉帳合計3004億元，占整體交易的65%，其中自行轉帳1102億元，跨行轉帳1902億元；轉帳有「實體ATM」、「網路銀行」及「行動銀行」等3種通路，交易金額分別為329億元、420億元及2255億元，其中「行動銀行」占比逾7成，顯示大眾持續偏好使用行動支付。