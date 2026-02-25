全家霜淇淋3月新口味搶先曝光了！根據網友爆料指出，3月霜淇淋口味為「伊藤園抹茶霜淇淋」重磅回歸，雙口味搭配的則是滑爆可樂霜淇淋。除了全家霜淇淋外，IKEA也推出春日抹茶季，其中美食小站的抹茶霜淇淋只要銅板價20元，還可以升級「重抹茶米香聖代」每份只要35元。
全家3月霜淇淋新口味！「伊藤園抹茶霜淇淋」回歸
全家3月霜淇淋口味搶先曝光，熱銷的伊藤園抹茶霜淇淋重磅回歸，為苦甜系口味，採用100%日本直輸物料，為道地的日式風味。雙口味則是搭配過去也曾推出的「滑爆可樂」，為雪酪質地，吃得到清爽的氣泡飲風味，抹茶搭配可樂是全新組合。不過全家官方尚未證實新口味是否為抹茶，實際依官方公告為準。
此外，全家2月26日起至3月1日陪大家甜甜過228連假，門市霜淇淋第二支5元，接近買一送一優惠。本月大人系風味的「贅澤巧克力霜淇淋」、「北海道哈密瓜霜淇淋」進入尾聲，喜歡這兩個口味的饕客，可得把握連假衝一波。
3月抹茶季開跑！IKEA抹茶霜淇淋只要20元
每年3月也是抹茶季開跑的開始，除了全家抹茶霜淇淋外，IKEA也開跑春日抹茶季，推出全新5款抹茶系甜點與多款期間限定餐點。其中抹茶霜淇淋只要20元，就能享受茶香細緻與清爽回甘的霜淇淋；，還有加碼推出大人系濃郁風味的「重抹茶米香聖代」，每份35元，在抹茶霜淇淋基底上淋上微苦抹茶醬，堆疊出更濃郁的茶香層次，搭配米香點綴，多層次風味一次滿足。
除了冰品外，也提供三款甜點，從結合黑糖麻糬與抹茶白豆沙的「抹茶蒙布朗捲」（售價79元），到兼具吸睛造型及口感層次的「抹茶草皮蛋糕」（售價95元），還有外酥內Q、茶香溫潤的「抹茶QQ包」（售價18元）。
資料來源：IKEA、全家便利商店
