曾在民視、中天等媒體任職的前主播吳中純抗癌不敵，今（25）日於台大醫院離世，享年56歲，吳中純丈夫、前體育主播梅聖旻在臉書發文證實噩耗，消息傳出後，不少媒體圈友人與觀眾感到震驚與不捨。吳中純女兒梅嬿翎在IG透露，吳中純入院治療淋巴癌，家人在煎熬多時後做出艱難決定，選擇停止治療，「讓她好好離開」。吳中純近年持續進修，重返北醫大就讀生技EMBA，去年（2025）底完成論文口試時，曾在臉書提到自己受慢性疲勞症候群所苦，但仍相當活躍，曾與家人參加演唱會、跑馬拉松，病程急轉直下也讓親友措手不及。針對淋巴癌，台灣癌症基金會衛教資料指出，惡性淋巴瘤俗稱淋巴癌，主要分為非何杰金氏淋巴瘤與何杰金氏症兩大類，差異在病理型態與臨床表現。早期最常見的警訊，往往是頭頸部或腋窩等處出現淋巴腺腫大，且可能隨時間形成結節；不過也有約三分之一病例的初發病灶並不在淋巴腺，而可能出現在胃腸道、縱膈腔或肺部等內臟器官，症狀表現可能是胃痛、出血、腸阻塞或呼吸困難等，因而更難及早察覺。台灣癌症基金會也提到，若淋巴結腫大超過約2公分，建議盡早檢查；此外，後續可能伴隨不明原因發燒、體重減輕、盜汗、貧血，或因器官受侵犯而出現相對應症狀。至於治療方式，基金會資料指出，會依惡性度與分期而異，可能包含放射治療或化學治療等不同方式。