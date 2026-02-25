我是廣告 請繼續往下閱讀

▲市長陳其邁發送開運小紅包向大家拜年。（圖／高市府提供）

為延續客家族群春節期間「新年福」、「做福」等慶典傳統，高雄市長陳其邁今（25）日特別前往高雄市新客家文化園區文物館參加「馬年Smile 客家Style 新春Blessing新春祈福」活動，並親自擔任主祭官，與多位立法委員、市議員及社團領袖共同行三獻禮，在莊嚴的古禮中，為高雄祈求風調雨順、國泰民安。市長陳其邁致詞表示，高雄擁有約40萬客家族群，是城市重要的文化力量，市府近年持續編列預算，積極推動客家文化保存與客語扎根，讓客家精神在港都深耕發展。陳其邁指出，市府除強化客語能力認證補助，推動客語沉浸式幼兒園外，也將客家新文化園區的成功經驗擴展至三民區、小港區等地，讓更多市民就近接觸客家語言與文化。此外，在文化與觀光結合方面，市長陳其邁也表示，「盤花公園」榮獲去年工程金質獎肯定，展現高雄在結合景觀設計與客家意象上的用心與成果。同時，市府配合中央客委會政策，於美濃推動「文化生態散步策」，透過步道串聯聚落、人文與自然景觀，讓更多不同族群市民走入客庄、體驗客家文化之美，進一步帶動地方觀光發展，展現多元共融的城市風貌。高市府客委會指出，「新年福」或「做福」為客家族群歲時祭儀的重要傳統，透過三獻禮的完整呈現。特別的是，活動現場還有「擲聖筊換爆米花」活動，將祭祀中請示神明的文化意涵轉化為親子互動體驗，讓年輕世代在參與中理解伯公信仰與敬天惜福的精神。祭儀圓滿後，市長陳其邁率領團隊與鄉親進行新春團拜，並發放開運紅包。主辦單位也特別準備象徵平安的客家粄食（粄仔），供民眾享用，讓現場民眾在參與傳統祭典之餘，也能品嚐道地的客家滋味，吃粄吃福好運一整年。