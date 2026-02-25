我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本透明系女聲川西奈月10個月來台四次，拍了兩支MV。（圖／Welcome Music提供）

▲川西奈月台北演唱會門票熱賣中。（圖／Welcome Music提供）

日本透明系創作女聲川西奈月去年積極深耕台灣市場，短短10個月內三度來台演出，甚至高效率完成兩支MV拍攝，讓粉絲驚喜連連，她將於本週六（2月28日）晚間6點，在台北HANA SPACE舉行「川西奈月 ONEMAN LIVE last piece In Taipei」，門票已於KKTIX熱賣中。川西奈月自去年5月起展開密集訪台行程，10個月內陸續前往台中、台北與台南演出，場地規模一場比一場升級，人氣穩步攀升，去年底她首度造訪台南，受邀參加「台南好YOUNG耶誕搖滾耶誕演唱會」，不僅完成演出，還把握時間拍攝單曲〈問題集〉MV，影片上架後，不少歌迷才驚覺畫面是在台南取景，直呼「效率太高了！」事實上，川西奈月早前就曾推出〈理想的女孩〉MV台北版，將台灣街景融入作品。短時間內完成兩支與台灣相關的MV，也展現她對這片土地的喜愛與行動力，前三度訪台，她笑說每次都有不同收穫，從城市氛圍到人情溫度，都成為創作養分。談及即將登場的個人專場，川西奈月透露，出道以來最大規模舞台就在台灣，因此格外期待再次與歌迷近距離互動，本次演出不僅將帶來多首自創作品，也將以專場編制呈現自彈自唱橋段，展現創作女聲的純粹魅力，她也預告將準備特別翻唱曲目，為台北場打造限定驚喜。此外她特別邀請台灣好友凱拉Kyla擔任嘉賓，兩人將同台合作，為演出增添亮點。「川西奈月 ONEMAN LIVE last piece In Taipei」將於2月28日（六）晚間6點在台北HANA SPACE舉行，票價新台幣1580元，相關資訊請至Welcome Music官方社群平台查詢。