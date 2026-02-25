寶佳集團和老牌營建廠中華工程（中工，2515）百億經營權之爭越演越烈，今（25）日寶佳體系的堡新投資股份有限公司（堡新投資）緊急向主管機關補申報，將林文鵬律師列為中工股份的「新增共同取得人」，中工公司派對此發表嚴正聲明，認為寶佳此舉疑似掩飾違法。全通、長龍、聯洲今（25）日也發布聲明，駁斥中工記者會內容。
痛批寶佳市場禿鷹 中工指10人涉內線交易
中工公司派昨（24）日大動作召開記者會，中工高層在會中痛批寶佳行徑猶如「市場禿鷹」，直指對方涉嫌內線交易，中工委任律師吳彥鋒表示，長龍、聯洲、全通等3家通路商、共10人原本是中工的長期顧問，卻在公告併購訊息前後出現極為異常的行為，「合理懷疑他們涉嫌內線交易，居然可以『未卜先知』，精準買入中工股票。從去年4月買到11月，狂買了8千多張股票，這完全『異於一般投資行為』！」另一位委任律師田振慶也表示，24日提告只是第一步，未來若查獲更多外圍涉案人士，絕不排除發動第二波提告。
針對堡新投資在今（25）日緊急向主管機關提出補申報，將林文鵬律師列為中工股份之「新增共同取得人」，並披露其持股高達438萬7102 股一事，中工對此一異常且疑似掩飾違法之舉動，發表3點嚴正聲明：
一、 事後補申報難掩內線交易疑慮，急於補救實屬心虛之舉
中工於昨日（2月24日）召開記者會，公開揭露林文鵬律師等相關人士於重大訊息公開前，由「零持股」異常狂買本公司股票。不料堡新投資今日隨即遞案補申報，將林文鵬列入「共同取得人」，使成員由15人增至16人。
中工強烈質疑：沒有任何人會忘記自己有鉅額股票，此種「遭揭發後才趕緊補正」的行徑，明顯是為掩飾涉嫌內線交易之實，更坐實了林文鵬律師從一開始即與寶佳集團併購行動站在同一陣線，涉嫌事前獲悉內線消息之合理懷疑。中工重申，行政上的「補申報」絕無法洗白其事前涉嫌「內線交易」與「操縱股價」之違法本質。
二、 鉅額購股資金來源不明，籲請檢調徹查背後金流與人頭帳戶
根據補申報資料，林文鵬律師個人持股竟達438萬餘股。以執業律師身分，在極短的敏感期間內豪擲數千萬元鉅資狂買單一公司股票，其龐大資金究竟從何而來？背後是否有特定勢力提供奧援，利用律師身分作為操作市場的人頭帳戶？本公司強烈呼籲檢調單位、金管會及相關主管機關，立即針對林文鵬律師之證券帳戶及資金流向展開深入追查。唯有釐清「錢從哪裡來」，才能揪出隱身幕後的市場黑手，守護16萬名中工股東權益與資本市場秩序。
三、 駁斥「已辭任中石化顧問」之不實言論，林文鵬涉嚴重違反律師倫理
針對媒體報導「寶佳指林文鵬早已辭去中石化顧問職務」一事，中工嚴正澄清「此非事實」。中石化與鉅業法律事務所林文鵬律師之委任合約，於去年仍在有效期限內，林律師並未向中石化提出辭任。林文鵬律師在受任於中石化期間，卻協助寶佳集團併購關連公司（中工）並大量買進股票，此舉已嚴重違反《律師倫理規範》，構成高度利益衝突。中工強調，將持續蒐集證據並移送主管機關、司法機關處理，對於任何破壞市場秩序之行為，絕對追究到底，絕不寬貸。
全通、長龍、聯洲共同聲明 早已結束顧問服務
另外，針對中工昨（24）日記者會內容，全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司對此駁斥為不實指控，並於今（25）日發表聲明。
一、全通、長龍、聯洲（下稱「本公司等」）與中工的股東會顧問服務，於114年5月29日中工股東常會結束時即已履行完畢，此後本公司等與中工未曾再延續原約或締結任何委任契約。中工所稱「合約存續期間利用職務知悉內幕消息並私下布局」之說法，顯與客觀事實不符，並屬誤導性陳述。
二、中工另指稱本公司等於114年10月27日「突然通知終止長期委任關係」，亦與事實不符。於該時點雙方既無任何有效存續之委任契約，自無所謂「終止委任」之問題。
三、將已履行完畢之委任關係刻意包裝為仍在存續之契約，並據以對外提出指控，已造成市場重大誤解，並對本公司等之商譽與名譽權益造成損害。
四、本公司等長期以來均以誠信經營為根本，秉持專業與自律原則從事業務，並高度重視受託責任、商業秩序與市場信賴。對於維護公平透明之資本市場環境及健全公司治理機制，本公司等一向恪遵相關法令與產業規範，亦持續以審慎態度自我要求。本公司等重申，絕無違反商業倫理、受託義務或證券交易法之行為，對於任何試圖以不實時間軸與錯誤事實框架誤導市場之行為，本公司等無法接受。
資料來源：中華工程、全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司、聯洲企管顧問股份有限公司
