▲黑田美優是新生代日本電視台主播。（圖／IG@_miyu_kuroda）

日本男團Snow Man成員宮館涼太，今（25）日被爆與日本電視台主播黑田美優熱戀中，女方被拍到凌晨從宮館的住處出門去上班，被猜測前一天晚上就已經留宿在對方家中，為此宮館涼太經紀公司回應表示兩人只是朋友；女方隸屬電視台則回應：「員工私事不多加評論。」根據日媒《女性SEVEN》，現年32歲的宮館涼太與27歲的黑田美優於2025年開始熟絡，進而發展為戀人關係，黑田美優是日本電視台備受矚目的新生代主播，被外界視為知名主播水卜麻美的接班人。知情人士透露，雙方都是個性坦率的人，因此會走到一起身邊的人也不太意外，而男方一向重視粉絲感受，因此兩人多半通常只在男方家中約會。對於緋聞，宮館所屬的STARTO娛樂回應表示，黑田美優「只是朋友之一」；日本電視台則以「員工私人生活不予回應」，作為統一說法未正面證實。宮館涼太在團內以「王子角色」形象著稱，被粉絲暱稱為「舘大人（舘様）」，所屬團體Snow Man近年被譽為「令和最賣男團」，專輯銷量與大型場館演唱會動員力皆創下亮眼成績，在人氣高漲之際傳出戀情，也讓外界關注此事是否影響團體後續活動與粉絲反應。