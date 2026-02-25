我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯電新任總經理暨營運長徐明志。（圖╱聯電提供）

聯華電子今（25）日宣布董事會決議通過高階主管人事異動，確保公司持續具備競爭力，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興電子董事長。聯電於2017年任命簡山傑與王石為共同總經理，兩人帶領公司進行策略轉型，專注於高成長市場的特殊製程技術。在他們的領導下，聯電的獲利能力大幅提升，並成為客戶信賴的晶圓代工夥伴，公司市值在其任內成長約五倍。聯電董事長洪嘉聰表示，為了因應快速變化的產業環境與市場機會，聯電持續調整組織架構，這項調整目的在進一步強化執行力、提升決策效率，同時維持策略的延續性。洪嘉聰進一步補充：「我要對簡總經理多年來的領導表達最深的感謝，協助聯電度過許多重大機會與挑戰。」新任徐明志總經理暨營運長，自2003年加入聯電美國子公司，目前是公司高階管理團隊的核心成員，負責規劃聯電全球多元據點的營運，並統籌企業行銷、客戶工程及業務策略。聯電董事會同時通過2025年財報，總營收2375.53億元，歸屬母公司淨利417.16億元，每股純益3.34元，每股擬配發2.6元現金股利；員工酬勞34.38億元，並通過發行限制員工權利新股案，以6700萬股為限，聯電將於5月27日召開股東常會。