我是廣告 請繼續往下閱讀

淋巴癌發生原因未確定 免疫系統、病毒感染都可能

免疫系統的缺失

病毒感染

放射線或藥物的使用

遺傳

前主播吳中純離開主播台後，轉戰不同產業後，今（25）日卻傳出病逝的消息。據了解，吳中純罹患淋巴癌。醫師提到，淋巴癌的種類相當多，但相對不容易察覺。花蓮慈濟醫院血液腫瘤科醫師黃威翰受訪時表示，淋巴癌的種類非常多，在症狀上，主要有身體結節腫大、或是發燒、身體起疹子會癢、夜間盜汗、食慾減輕、體重下降、還有疲憊等。黃威翰說明，也因為淋巴癌種類相當多，不同型別的病程進展也會不一樣，確實有些是相當快的狀況。黃威翰指出，但也有些患者淋巴結有小腫塊，可能持續好幾年才開始腫大，像是有人診斷至今10多年，也未接受什麼藥物治療，也會被稱作緩和型的淋巴癌。至於侵襲性的確實癌症進展速度非常快。不過，黃威翰強調，對於相關症狀仍需要及早有警覺、可及早治療。而根據三軍總醫院官網衛教，當淋巴組織內的淋巴球變成癌細胞時，即稱為淋巴瘤（癌）。淋巴瘤的發生原因尚未確定，可能的原因有，人體免疫系統的缺失、濾過性病毒的感染、放射線或藥物的使用或遺傳性家族史。在先天後天免疫缺乏的病人，如器官移植後必須常期接受「免疫抑制劑」治療者，某些自體免疫疾病的患者或愛滋病毒感染患者，都較容易罹患淋巴瘤。除了愛滋病毒感染外，其它與淋巴瘤有關的病毒包括：Epstein-Barr（EB）病毒感染與一種高度惡性盛行於非洲的布凱特氏淋巴瘤（Burkitt’s lymphoma）有關。第一型人類T淋巴球細胞性病毒HTLV-I（Human T-cell Ltmphoma Virus, type-I）病毒感染後所引起的「成年型T細胞白血病或淋巴瘤」。曾做過放射線或化學治療的何杰金氏病，或曾接受過化學治療的真性紅血球過多症的病人，也都較容易衍生後續的淋巴瘤。在家族性方面的研究，遺傳的因素有一部份的影響，部份染色體的異常在特定的淋巴瘤病患身上也得到證實。