我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院日前裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅是違法。對此川普宣布啟動《1974年貿易法》中的第122條款，對進口商品祭出15%關稅。對此政經評論員吳嘉隆評，川普在關稅談判上威力仍在，認為完全可以從緊急法推出更兇猛的政策工具，所以關稅應該還是有機會照川普構想來推動，如果其他國家想要挑戰川普在關稅議題上的權威，「那川普一定會狠狠修理他，以便阻止其他國家有樣學樣」。吳嘉隆表示，美國最高法院做出對川普不利的判決的時候，指出兩點，第一個是所謂《國際緊急經濟權力法》，沒有明白提到使用關稅這樣的政策工具，意思是對等關稅必須另外尋找更合適的法源，而不是認為川普就不能課關稅。吳嘉隆表示，第2點就更妙了，緊急法裡面所列出來的政策工具，包括管制，制裁，禁運，等等非關稅的政策工具，而這些政策工具比關稅還要兇狠。所以川普就笑了，原來可以使用比關稅更兇狠的政策工具，因為這些工具已經有國會的授權了。吳嘉隆說，想像一下，如果有某些國家要求重新談判、降低關稅，甚至於退還關稅等，那川普可以立刻搬出這些更兇狠的政策工具，例如對某些產業禁運，也就是極限施壓的意思，然後交換對方也讓步，例如取消重新談判，取消降低關稅的要求等等，因為現在最高法院的解說裡，等於承認在緊急法當中的政策工具都有國會的授權，川普都可以使用。吳嘉隆表示，如果這解釋成立的話，那麼國內一些評論以為，最高法院的判決限制了川普的政策工具，那恐怕是誤會了。舉例來說，郭正亮分析川普失去任意增減關稅的權限後，對中國及歐盟的談判籌碼大幅減少，貿易調查通常需時3至9個月，無法即時加稅，削弱了政治威嚇力。吳嘉隆則認為，這樣的說法不會成立，因為川普完全可以從緊急法當中推出更兇狠的政策工具，來對別人極限施壓，交換別人的退讓，所以關稅的部分應該還是有機會照川普的構想來推動，否則會面對的是那些非關稅的政策工具，從制裁，到禁運，到出口管制，這些都在最高法院的解釋當中，有取得國會的授權，川普完全可以使用，搭配在關稅的談判當中，作為條件交換之用。吳嘉隆評估，如果其他國家想要挑戰川普在關稅議題上的權威，那川普一定會狠狠修理，以便阻止其他國家有樣學樣。所以推測川普的關稅會繼續，只是換法源而已，同時也會照常極限施壓。台灣與美國的協議，應該會照舊，因為雙邊協議需要美國示範一下，拿出誠意來遵守承諾，遵守規則，遵守協議。