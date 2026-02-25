我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布，自3月1日起領先全國試辦「育兒減少工時計畫」，針對家中有12歲以下孩童的家長，由市府補助企業八成薪資，讓父母每天可減少1小時工時且不減薪。蔣萬安強調，此舉是參考韓國光州經驗，旨在讓家長不再於職涯與家庭間痛苦二選一，並重申北市府成為育兒後盾的決心；然而，面對台北市祭出有感補助，鄰近的新北市政府則持保留態度，並未宣布跟進，僅強調將持續評估相關配套。蔣萬安指出，這項政策在於「借鑑國際經驗」、「做家長後援」及「與企業共好」三個關鍵。透過讓家長彈性選擇在上班或下班時間減少1小時工時，能有效緩解家長接送孩子的焦慮，同時這並非增加企業負擔，而是由市府與企業攜手留才，落實ESG永續經營。他要求勞動局應主動走進產業說明溝通。對此，新北市政府副發言人羅婉庭回應，新北市目前的公托量能高居全國之冠，透過實質建設減輕家長負擔，由於新北市勞動人口眾多，任何政策的推動皆需詳盡考量，市府未來將持續評估各種方案與配套措施，並打造育兒友善的職場環境。目前新北尚未推出類似的工時補貼計畫，仍強調會以多元方式優化育兒環境，支持家庭的育兒需求。