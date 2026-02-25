我是廣告 請繼續往下閱讀

凡公司登記與戶籍設籍於台北市家中有12歲以下子女的家長，若企業願意在不減薪的情況下每日減少1小時工時（如：延後1小時上班或提早1小時下班），市府將補助8成薪資差額。

台北市長蔣萬安宣布推動「育兒減少工時計畫」，家中有12歲以下子女的家長，若企業願意不減薪減少1小時工時，將補助8成薪資差額。勞動部今（25）日指出，《性別平等工作法》也有規定，受僱者可以向雇主請求每天減少工時1小時，但不得請求報酬。若比較，蔣萬安政策明顯優於中央政府規範。蔣萬安今日宣布家長大紅利，自3月1日起推動「育兒減少工時計畫」，勞動部晚間則補充，《性平法》第19條規定，受僱於僱用30人以上雇主受僱者，為撫育未滿3歲子女，得向雇主請求為下列二款事項之一，包括，以及；受僱於僱用未滿30人雇主之受僱者，經與雇主協商，雙方合意後，得依前項規定辦理。另外，勞動部也提醒，勞工若有家庭照顧需求，2026年元旦起也將「育嬰留停以日申請」及「家庭照顧假以小時請」兩大新制上路，新制規劃勞工得以「日」為單位申請育嬰留職停薪，合併不超過30日，期間仍有8成薪資補貼。而家庭照顧假與因照顧家人的事假，放寬得以「小時」為單位申請，且雇主不得因此扣發全勤獎金，均於今年1月1日方案正式上路。勞動部補充，有關獎勵小、微型企業雇主，給予勞工以日申請育嬰留停的獎勵金，尚未經立法院審議通過，依預算法規定須待立法院預算審議完成，才得執行，勞動部將於立法院完成預算審查後，盡速辦理核定撥款作業。