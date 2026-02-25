2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱 WBC）將於 3 月 5 日正式揭幕，全台灣預計將再次陷入棒球狂熱。為了讓中部球迷能身歷其境感受球賽震撼，台中市政府宣布將於府前廣場利用 1300 吋超大巨型螢幕，直播中華隊完整4場預賽場次。現場不僅提供數千人共同應援的空間，還加碼舉辦抽獎活動，歡迎愛熱鬧的球迷一同前往現場為中華隊吶喊集氣。
1300 吋巨幕震撼轉播中華隊比賽！全球僅4顆 WBC 巨型紀念球登場
台中市政府表示，在 2026 年 3 月 5 日至 3 月 8 日中華隊預賽期間，市府將在府前廣場舉辦大規模戶外轉播活動。在現場的球迷可以透過約 4 層樓高位置的 1300 吋的超巨型 LED 螢幕，觀賞緊張刺激的中華隊預賽，並與現場數千人一起感受世界頂級賽事的熱血張力。
除了視覺饗宴，2023 年曾在洲際棒球場引發社群洗版的 WBC 巨型紀念球也將重磅回歸。這顆獲得 MLB 官方授權、全球僅有 4 顆的珍貴地標，將限時從願景館移至市府廣場展出。屆時巨型紀念球將與直播大螢幕交相輝映，預期將再次成為全台球迷朝聖與打卡的熱門據點。
台中市經典賽預賽轉播場次
轉播地點：台中市政府前廣場
地址：台中市西屯區臺灣大道三段99號
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
3 月 6 日（週五）晚間 6 時：日本隊 vs 台灣隊
3 月 7 日（週六）上午 11 時：台灣隊 vs 捷克隊
3 月 8 日（週日）上午 11 時：台灣隊 vs 韓國隊
台中經典賽直播好禮加碼！現場隨機抽出限量周邊
為了增加互動趣味，市府在 3 月 5 日至 3 月 8 日賽事直播期間，準備了 10 份現場好禮。只要前往府前廣場參與直播應援，就有機會在現場隨機抽獎活動中獲得驚喜禮物。
台中經典賽轉播抽獎活動
活動獎項：經典賽限量周邊，內含：球衣小熊鑰匙圈、無畏無懼毛巾、CT 透明提袋、小球帽鑰匙圈、限定小棒球。
活動參與方式：
參與時間：即日起至 2 月 26 日（週四）23:59 截止。
第一步：追蹤台中市政府運動局臉書
第二步：點讚該則貼文並標記 2 位朋友，留言：@小芳 @小魚 挺中華拿大獎，3月府前見！
第三步：轉播活動現場抽出10位幸運兒。
領獎方式：
中獎者於 3 月 5 日至 3 月 8 日比賽直播期間，親自至台中市府前廣場官方帳篷領取。
資料來源：台中市政府
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府表示，在 2026 年 3 月 5 日至 3 月 8 日中華隊預賽期間，市府將在府前廣場舉辦大規模戶外轉播活動。在現場的球迷可以透過約 4 層樓高位置的 1300 吋的超巨型 LED 螢幕，觀賞緊張刺激的中華隊預賽，並與現場數千人一起感受世界頂級賽事的熱血張力。
除了視覺饗宴，2023 年曾在洲際棒球場引發社群洗版的 WBC 巨型紀念球也將重磅回歸。這顆獲得 MLB 官方授權、全球僅有 4 顆的珍貴地標，將限時從願景館移至市府廣場展出。屆時巨型紀念球將與直播大螢幕交相輝映，預期將再次成為全台球迷朝聖與打卡的熱門據點。
轉播地點：台中市政府前廣場
地址：台中市西屯區臺灣大道三段99號
3 月 5 日（週四）上午 11 時：台灣隊 vs 澳洲隊
3 月 6 日（週五）晚間 6 時：日本隊 vs 台灣隊
3 月 7 日（週六）上午 11 時：台灣隊 vs 捷克隊
3 月 8 日（週日）上午 11 時：台灣隊 vs 韓國隊
台中經典賽直播好禮加碼！現場隨機抽出限量周邊
為了增加互動趣味，市府在 3 月 5 日至 3 月 8 日賽事直播期間，準備了 10 份現場好禮。只要前往府前廣場參與直播應援，就有機會在現場隨機抽獎活動中獲得驚喜禮物。
台中經典賽轉播抽獎活動
活動獎項：經典賽限量周邊，內含：球衣小熊鑰匙圈、無畏無懼毛巾、CT 透明提袋、小球帽鑰匙圈、限定小棒球。
活動參與方式：
參與時間：即日起至 2 月 26 日（週四）23:59 截止。
第一步：追蹤台中市政府運動局臉書
第二步：點讚該則貼文並標記 2 位朋友，留言：@小芳 @小魚 挺中華拿大獎，3月府前見！
第三步：轉播活動現場抽出10位幸運兒。
領獎方式：
中獎者於 3 月 5 日至 3 月 8 日比賽直播期間，親自至台中市府前廣場官方帳篷領取。
更多「2026經典賽」相關新聞。