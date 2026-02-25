我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中華男籃對戰南韓12人名單出爐。（圖／籃協提供）

2027年FIBA世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段，萬眾矚目的「台韓大戰」將於明（26）日晚間19點在新莊體育館點燃戰火。中華男籃在歷經傷兵潮與戰力調整後，今（25）日正式揭曉最終12人參賽名單。其中，效力於本土職籃的好手丁聖儒與李家慷以「大黑馬」之姿首度入選12人名單，而備受期待的旅日新星游艾喆則意外未進入名單，成為本次最大的遺珠。中華隊在集訓期間遭遇嚴峻挑戰，兩大核心鋒線阿巴西與周桂羽雙雙因傷退出。阿巴西因右大腿新傷與左腳踝舊患未癒，評估後遺憾交出國家隊戰袍；而周桂羽的傷退也讓主帥圖齊（Gianluca Tucci）直言惋惜，強調他無私球風原本是球隊核心。為填補戰力空缺，教練團雖緊急徵召具備身材優勢的譚傑龍遞補，但在今日公布的12人對戰名單中，譚傑龍與歸化球員阿提諾（Will Artino）皆未入選，中華隊歸化球員將由高柏鎧（Brandon Gilbeck）一人捍衛禁區。在今日名單中最令人驚艷的，莫過於臺北台新戰神的丁聖儒與桃園璞園領航猿的李家慷。兩人在職籃賽場表現穩健，這次成功脫穎而出，將在國際賽舞台證明本土職籃的實力。搭配回歸的「台灣隊長」劉錚，以及CBA兩大戰將陳盈駿、林庭謙，中華隊將以旅外經驗帶動本土新銳，誓言在主場拚下首勝。然而，目前效力於日本B聯盟、以場均6.2助攻落居聯盟第二的後衛游艾喆，儘管上一階段曾進入12人名單，此役卻成為最大遺珠。中華隊在第一階段不敵日本後，目前正尋求資格賽首勝。南韓隊近期狀態火燙，剛拿下對戰中國的二連勝，實力不容小覷。中華隊除了倚仗「夜王」盧峻翔、高錦瑋的火力支援外，曾祥鈞與陳冠全也將負起分擔高柏鎧禁區壓力的重任。「台韓大戰」將於2月26日晚間在新莊體育館開打，圖齊也特別向全台球迷發出動員令：「希望所有粉絲朋友們都能來新莊體育館看我們的比賽！」陳盈駿、林庭謙、高錦瑋、丁聖儒、李家慷、盧峻翔劉錚、馬建豪、雷蒙恩高柏鎧、曾祥鈞、陳冠全