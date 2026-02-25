我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電從去年至今股價接二連番瘋漲，今（25）日更正式站上2000元大關，而台積電也因漲勢過大，昨日遭證交所列為注意股，但今日再創新高，卻未出現在注意股名單中，市場更瘋傳台積電「大尾」不可能會被列入處置股。證交所表示，就算是護國神山，有異常一樣照關。台積電昨日遭證交所列入注意股，主要原因為「最近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達185元，且當日收盤價為近六個營業日最高」，符合「注意股」標準，神山被緊盯的消息一出，立刻在市場掀起熱議。而台積電被列入注意股名單，也照樣不影響台積電今日漲勢，台積電今日再度飆上歷史新高，盤中更一度驚見2025元新天價，氣勢十分兇猛，收盤也成功穩守2000元新關卡，堪稱讓投資人見證一場歷史。然而，證交所今日的最新注意股公告名單，卻沒見到台積電，對此，證交所說明，是因為現行規定是六個營業日，若個股達到價差太大的標準就會被列入，由於昨天台積電已經被列入，所以，要重新計算六個營業日，也就是說，如果近期六個營業日其股價波動再有異常，就會再被列入。至於市場、網友瘋傳台積電是指標性權值股，絕對不會被列入處置股，對此，證交所強調，「就算是神山，有異常也照關不誤。」證交所說明，規定就放在那邊，當一檔股票因為漲跌幅、成交量或當沖比例過高而被列為「注意股」後，若交易異常情況持續，就會進入受管制的「處置股」階段，「不管它是台積電，還是台達電都一樣。」證交所表示，「市場要公平，絕對不會因為是護國神山就特別開後門。」除非法規修改，否則市場機制對所有股票都維持公平原則，且就算未來要修改辦法也必須顧及整體市場穩定，但證交所也說明，儘管法規標準一致，但以目前台積電的條件來看，要真正達到被列入處置股的門檻其實難度極高。