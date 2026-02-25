我是廣告 請繼續往下閱讀

專家看好數學系 二階面試留意作品要誠實

學測成績今（25）日公布，大考中心也公布各科目五標成績；整體五標還算穩定。志願選填部分，專家看好「數學」科系，未來可能有很多出路。另外，在二階面試部分，90%教授都一定會詢問3個問題，及3個陷阱題，提醒學生一定要做好準備。學測成績公布後，志願究竟怎麼選？樂學網升學輔導專家陳榮輝提到，許多熱門科系的勝負關鍵在第2階段，而非第1階段門檻。他說，考生在選填志願時，須將「自己能否在二階撐住」與「撞期風險」一併納入考量，同時及早準備面試、筆試與備審資料。此外，今年台大、中國醫、輔仁、馬偕等校醫學系納入社會科採計，陳榮輝認為，社會高分可能從加分項目轉為基本門檻，需更審慎評估。考生可將二階準備拆為3份文件，包括通用自介、校系客製版說明，以及作品／學習歷程導覽稿，並搭配模擬面試與時事整理。同時也要及早啟動分科測驗備案，為不同升學管道保留彈性。對於志願選填部分，陳榮輝除了分析熱門類別的醫學系、資工相關科系，他也看好「數學系」。陳榮輝說，「數學是科學之母」，過去數學系也相當熱門，但因為相對枯燥，後來AI崛起，也讓其他科系竄升，且外國調查，在熱門行業中，10個有7個與數學有關。另外，在二階面試，陳榮輝也分享「90%教授都會問的問題」，包括為什麼要選這個科系、做過什麼代表性的作品，及未來想走什麼方向？他強調，在作品部分一定要誠實以告，去年發生過被揪出學習歷程不誠實的情況，因此今年審核可能會更為嚴謹。陳榮輝說，還有地雷題目要特別留意，可能會有陷阱，像是會被問到「是否把我們這個系當備胎」、「自己有什麼弱點？」還有「與別人相比，自己優勢在哪？」等都可以先做好準備。