我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市長蔣萬安宣布，自3月1日起台北市將推動「育兒減少工時計畫」，針對設籍台北市且育有12歲以下孩子的職場家長，提供在不減薪的前提下，每日可減少1小時工時的彈性。蔣萬安指出，春節連假結束後，家長需面臨職場與家庭平衡的挑戰，希望能減輕父母負擔並找回時間主導權，目前相關財源將由現有公務預算支應。被記者問到自己是否會申請減少工時，蔣萬安則幽默表示，自己並不算是勞工。蔣萬安強調，政府推動此項計畫，是為了先踏出示範的第一步，後續將參考國外案例並考量家長在第一線育兒的困境，採滾動式檢討以完善政策。他提到，這項政策是希望幫助家長在工作與家庭兩邊拉扯時，能有更多的彈性空間。關於具體的申請細節與受惠對象，蔣萬安表示勞動局將會與產業界進行溝通與清楚說明，並持續追蹤示範期間的情形。此外，蔣萬安也提到晚間將前往花博展區參與台北燈節的點燈儀式，並邀請美國在台協會處長谷立言出席。他表示此次燈節適逢美國建國250週年，市府與AIT保持密切合作關係，透過文化活動深化台美互動。台北燈節將於花博與西門町展區同步展出至3月15日，歡迎市民朋友共襄盛舉，感受佳節氛圍。