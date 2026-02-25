我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期於昨（24日）開議，立委陳培瑜因拒稱中配李貞秀為「委員」，遭對方舉牌抗議。陳培瑜今（25）日發文表示，李貞秀不僅未完備法制程序，更在總質詢時多次干擾議事，身為人民公僕卻未做好表率，這樣的人是否適任？她更爆料，近期連白營內部都傳出不少抱怨，認為李貞秀惹出的爭議，已對黨內造成極大困擾。陳培瑜詳細列舉李貞秀的違法疑慮，指出除籍證明格式與法律實務不符，在2023年底被提名時，恐不符《兩岸人民關係條例》註銷中國戶籍的參選規定。此外，根據《國籍法》規定，當選者須在到職前辦理放棄外國國籍，李貞秀卻僅以中國不受理為由矇混，對比麥玉珍、羅美玲依法完成程序的作法，顯然無法令外界信服。陳培瑜強調，根據中共《國家情報法》，中國公民有配合情報工作之義務，若李貞秀具中共國籍，在中國的家人也可能受脅迫，要求提供國會機密。從國際法角度分析，陳培瑜認為，若具備中國籍人士擔任台灣立委，將使中共更有藉口在國際上消滅台灣的主權地位，引發民主盟友疑慮。她強調，全世界民主國家皆不允許未放棄國籍或缺乏忠誠度的敵對國家人士擔任國會議員。最後，她向民眾黨提出具體建議，指出根據《公職人員選舉罷免法》，不分區立委只要喪失黨籍即失去資格，呼籲民眾黨只要讓李貞秀喪失黨籍，就能解決目前的煩惱。