藥價調整項目歷年最少 健保署：調幅也最低

健保署為避免健保藥費無限制成長，自102年起試辦「全民健康保險藥品費用分配比率目標制」（DET）方案。而今年1萬2652項藥品中，不予調整的藥品項目共1萬1309項，金額調整為新台幣36.15億元。自102年起試辦藥品費用支出目標制（Drug Expenditure Target, DET），於總額預算下，當實際藥費支出超過年度藥費支出目標值，則依藥價調查結果，針對藥價差超過一定範圍者，於隔年啟動藥價調整。藥價調整時，衡酌需強化藥品供應韌性，維護醫療服務穩定，考量基本用藥項目需求、調降幅度頻次合理性及基本價保障等原則，以確保合理調整藥價及確保民眾用藥權益。健保署醫審及藥材組組長黃育文表示，今日公布今（115）年藥價調整結果，此次藥價調整金額為36.15億元，調整幅度自去年的2.3%下降為1.65%，調幅為歷年最低。調查的藥品1萬2652項，未調整1萬1309項，調整2343項，調整項目數也是歷年最低。為配合國家藥物韌性整備計畫的重要政策，黃育文指出，今年藥價調整目標盡量以讓民眾在臨床上用藥穩定為目標；而食藥署公告的必要藥品，包括抗生素、胰島素等，均未調整。黃育文提到，配合去年公告新修正辦法，用到國產原料者，可申請調升藥價。黃育文說，因應通膨、匯率、關稅加上原物料的漲價；但今年藥價調整金額及數量上都是新低。健保署強調，藥價調整是依全民健康保險法第46條規定辦理，為每年例行作業，廠商對於調整後藥價，認為有不敷成本情況，均可於公告日起2週內檢具成本分析資料，依全民健康保險藥物給付項目及支付標準第34條規定，向健保署建議提高藥品價格。