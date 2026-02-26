2026南投燈會2026年2月14日到3月8日，今年和日本知名IP「反應過激的貓」聯名，推出反應過激的貓主題燈區，還有集章換反應過激的貓限量周邊，這次南投燈會打造雙主燈與11個主題燈區，讓民眾開心逛燈會，還有免費的天馬行空小提燈可以領取，《NOWNEWS今日新聞》一次整理南投燈會活動亮點、小提燈領取方式、水舞秀及煙火施放時間、交通資訊，提供給民眾參考。
本文重點摘要
2026南投燈會主要資訊
2026南投燈會活動亮點
2026南投燈會天馬行空免費小提燈領取方式
2026南投燈會免費花盆領取方式
2026南投燈會水舞秀與煙火、表演卡司
2026南投燈會交通接駁資訊
2026南投燈會主要資訊
燈會名稱：2026南投燈會馳光 萬馬奔騰
活動時間：2026年2月14日～3月8日10：00～21：30
地點：南投縣會展中心（南投市祖祠東路26號）、貓羅溪畔水舞廣場
門票：免費入場
活動官網：2026南投燈會官網、樂旅南投臉書粉專
2026南投燈會活動亮點
📌亮點一：雙主燈＋反應過激的貓聯名
本屆南投燈會設置「天」與「地」雙主燈，其中《凌光之翼》以展翼飛馬結合大型齒輪機械結構，於燈會期間的定時展演，飛馬主燈會隨音樂節奏轉動。《飛馳樂園》則是「老員工」，由2014年台灣燈會主燈重新設計。燈會也和日本人氣IP「反應過激的貓」聯名，打造專屬燈區、聯名商店。
📌亮點二：11個主題燈區任你逛
除了雙主燈之外，南投燈會規劃高達11個主題燈區，包括波光藝境燈區、光舞豐年燈區、宗教祈福燈區、城市交流燈區、最有來投燈區、搖搖擺擺燈區、反應過激的貓暢遊十三鄉鎮燈區、歡樂幻影馬戲團燈區、共融之光燈區、環保燈區、花樣奇遇花海燈區，讓民眾開心逛燈會。
📌亮點三：水舞燈光秀＋煙火
水舞廣場展出的水舞秀，不僅結合聲、光、影像，也與知名音樂家「范揚景」合作，量身打造電影級配樂，部分水舞展演更搭配煙火施放，形成三層次、多形式的立體煙火劇場。
水舞燈光秀＋煙火表演時間：2月27日～2月28日每日21：00、3月7日21：00。
📌亮點四：數位集章換反應過激的貓限量好禮
活動日期：2026年2月14日～3月8日
兌換時間：15：30～21：30
活動說明：掃描QRCode或透過LINE Beacon藍牙自動集章，完成指定任務後，就能兌換反應過激的貓限量好禮，包括壹圓發財金、木漿海綿刷、網美隨身鏡、抽繩鑰匙包、紀念幣等，每人（每個LINE帳號）僅限兌換一次。
📌亮點五：SUP水上立式划槳體驗
貓羅溪提供SUP水上立式划槳體驗，讓大家白天划槳賞溪景，晚上賞燈感受水岸魅力。
體驗日期：2月27日、2月28日、3月1日、3月7日、3月8日
體驗時間：08：00、09：30、11：00、13：30、15：00，體驗時長1小時，採現場報名。
2026南投燈會天馬行空免費小提燈領取方式
發放日期：2026年2月14日～3月8日
發放時間：18：30開始發放號碼牌、19：00憑號碼牌領取小提燈
發放地點：1號服務台（祖祠路入口意象與南投縣會展中心附近）
2026南投燈會免費花盆領取方式
發放日期：2026年3月9日
發放時間：3月9日開始撤展，09：00～16:00開放民眾領取花盆，數量有限，發完為止
發放地點：情人橋下堤防階梯入口處步行前往領取
2026南投燈會水舞秀與煙火、表演卡司
時間：18：30～21：00
地點：水舞廣場
表演卡司：
2月27日：由潘越雲、李翊君等實力派歌后帶來民歌年代風華夜。
2月28日：新生代女團PinkFun全能ACE聖恩、創作歌手LCY呂植宇等當紅偶像帶來精采演出。
2026南投燈會交通資訊
搭乘客運：部分客運在燈會期間（2月14日到3月8日）配合繞駛，到祖祠路（南投會展中心對面）給民眾上下車。
搭乘高鐵：民眾可搭高鐵抵達高鐵台中站，再轉搭統聯客運1657路線，從高鐵台中站到南投，並在祖祠路站或中興國中站下車。
高鐵台中站發車時間：每日16：30、17：30、18：30、19：30
南投發車時間：每日16：30、17：30、18：30、19：30（假日增開21：00）
詳細班次依客運公告為準
搭乘台鐵：到台鐵台中站後，搭乘總達客運6333路線，從台中到水里，或是彰化客運6916路線，從彰化到南投。
自行開車：行駛國道3號前往南投市，從國道3號228公里出口處下交流道，接華陽路左轉祖祠路前往南投會展中心。
停車場資訊：汽車可停棒球場停車場、國道3號橋下（華陽路）；機車可停國道3號橋下（華陽路）、祖祠橋下（順溪北路）、會展中心入口祖祠路旁。
開車離場建議路線：若南投交流道壅塞，建議民眾可依以下路線駛離
往北：由台3線接碧興路→台76線快速道路→台61線快速道路往北。
往南：由省道台3線往南上名間交流道。
2026南投燈會交通管制
禁止路邊停車時間、路段：2026年2月14日到3月8日每日09：00～22：00，順溪北路（祖師橋至中興路，含水防道路）、祖祠東路（東閔路至信義街，含祖祠橋）禁止路邊停車。
表演活動交通管制：表演時間依縣府公告為主，管制時段16：00～22：00，環河道路開放「南向北側」單向路邊停車，表演活動場地周邊500公尺內禁止停車。國道3號南投交流道至祖祠路口兩側路段禁止停車。
資料來源：2026南投燈會官網、樂旅南投臉書粉專
