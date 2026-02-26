我是廣告 請繼續往下閱讀

▲舒涵（前排中）是女團「LUVSSI」的幕後推手。（圖／隻魚娛樂提供）

女團LUVSSI自2025年底正式出道後話題不斷，幕後推手、知名音樂製作人舒涵也因此備受矚目。外界鮮少知道，在舒涵事業正值急速起飛之際，她卻遇到老公出軌。回憶起那段殘酷的經歷，舒涵坦言：「那一刻不是崩潰，是突然很安靜，安靜到不知道該先哭還是先工作。」當感情世界瞬間被抽空，舒涵一度陷入極大的低潮，但手中滿檔的音樂工作成了她唯一的浮木。她表示，那段日子只剩下音樂還在推著她往前走，「至少在錄音室裡，我知道自己是有用的。」這段經歷，讓她更加確信自己離不開音樂。事實上，舒涵的音樂底蘊深厚，她16歲開始創作，23歲時曾自掏近百萬發行個人EP《平衡感》。曾試過當藝人，但後來清楚意識到幕前工作並非所愛，毅然決然轉戰幕後。舒涵的製作才華迅速在業界發光。2020年她在選秀節目《DD52》中，創下一個月內完成6首作品的記錄，隨後她更接連參與《原子少年2》與電影《少年吔》的配樂製作，成為業界少數同時熟悉選秀節奏與跨領域製作的新星。挺過失婚低潮，舒涵將全副心力投注在她傾力打造的 LUVSSI 身上。面對LUVSSI首支同名單曲推出後，遭部分網友狠批風格「太老派」、「不像這個時代的流行音樂」，她笑說第一時間確實想一一回應，但馬上轉念，認為老派其實只是世代審美的相對詞，並非好壞的絕對判斷。她相信旋律性與記憶點才是音樂的核心，並將這些評論視為前進的動力，隨即在 2026年開春趁勢推出洗腦新單曲〈抖一抖〉，開啟團體更多元的層次與可能性。走過感情與事業的波折，舒涵已將生活中的痛楚與挫折全數轉化為創作的養分。她也正式向粉絲預告，2026 年將持續以製作人及創作者的身份，參與 LUVSSI 的一系列新作品。帶著開放且務實的心態，希望透過不斷的創作，陪伴LUVSSI在舞台上綻放更多光芒，也請所有樂迷們拭目以待。