▲三浦璃來（左）、木原龍一在米蘭冬奧拿下金牌，兩人跪地相擁，流下感動的淚水。（圖／翻攝自IG@riku9111）

日本雙人滑冰選手「璃來龍」組合木原龍一、三浦璃來在2026冬季奧運中拿下金牌，昨（25）日出席日本記者俱樂部記者會，被問到兩人真實關係，木原龍一說就是搭檔，像家人一樣，三浦璃來則表示兩人關係早已像家人，在一起也是很正常的，「其他的就交給大家想像了。」留下耐人尋味的結語。「璃來龍」組合不只是在競技場上取得好成績，三浦璃來和木原龍一之間的關係也受到大眾討論，由於他們相差9歲，木原總像大哥哥一樣照顧著璃來，在記者會上也被問到真實關係，木原龍一說兩人是戰友，三浦也認同，但表示超越那樣的關係，「在一起是很理所當然的事，也像家人一樣。」接著木原笑喊，「剩下的就給大家自行想像了。」三浦也接話，「大家自己想像吧！」相當耐人尋味。不僅如此，三浦璃來更表示，當木原龍一退役之時，也將是她退役的時候，不會選擇和其他人搭檔滑冰，這也讓許多粉絲見證到這位24歲女孩的堅毅，對於自己的追求、理想非常清楚。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。