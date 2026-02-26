我是廣告 請繼續往下閱讀

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國最新根據《貿易法》第122條徵收的全球關稅，未來對部分國家將從10％調升至15％，「甚至更高」，但是目前無意提高對中國的關稅，將繼續遵守之前與中國達成的協議，不過，葛里爾也提到已多次與中國反映產能過剩的問題，並認為中國無法完全解決這問題。根據《路透社》報導，葛里爾表示川普政府現在不打算提高對中國的關稅，中國商品的關稅將維持在35～50％的稅率範圍內，具體取決於商品種類。不過，葛里爾也說自己與財政部長貝森特（Scott Bessent）多次向中方提出產能過剩問題，稱部分沒有獲利的中國企業在政府支持下仍持續營運。葛里爾表示，「我認為他們無法完全解決這問題，這也是我們需要對中國、越南或其他有類似問題的國家徵收關稅的原因之一」。而在談到整體關稅措施的前景，葛里爾說政府會確保加徵關稅遵守正當的法律程序，對於何時會把新關稅提升至15％，葛里爾僅說將在適當情況公布，但強調美國會「照顧」那些已經達成協議的國家，並指出根據《貿易法》第301條進行的不公平貿易行為調查，將成為後續關稅措施的核心。白宮之前稱川普將於3月31日至4月2日訪問中國，而中國方面則說雙方就訪中事宜持續保持溝通，但尚未確認具體時程安排。