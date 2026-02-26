我是廣告 請繼續往下閱讀

地方選戰即將年底登場，國民黨立委徐欣瑩、現新竹縣副縣長陳見賢為爭取提名參選縣長而激烈攻防，雙方昨（25）日歷經3小時協調，仍無共識，地方黨部確定將採「37制」的初選提名辦法，以3月25至27日間連續3天的民調結果加上28日的黨員投票結果，合併成績選出最後參選人。陳見賢、徐欣瑩均登記參選新竹縣長，藍營中央黨部昨由副秘書長、中央提名協調小組代表李哲華為首，歷經整整3個小時，仍無共識。最後，藍營新竹縣長提名確定將採37制，意即70％成績為民調、30％成績為黨員投票。藍營將假設現新竹市長鄭朝方為競選對手，於3月25、26、27日進行3天民調，再於3月28日舉行黨員投票，並待2項成績合併計算後，方產生正式提名的候選人。而會後，李哲華提到，協調會中，陳見賢、徐欣瑩因無協調共識才決定進行37制，而雙方已共同挑選了3家民調公司。李哲華並強調，選務單位已盡量向雙方說明，民調將以秉持公平、公正、公開的方式進行。李哲華另外表示，這段期間也將辦理電視政見發表會，但不辦理鄉鎮巡迴。黨員投票部分，採納參選人的意見，將每方可派的監察員從1位增至2位，讓選務更完備。