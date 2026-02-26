我是廣告 請繼續往下閱讀

投資人一邊消化美國總統川普最新國情咨文，一邊靜待輝達財報出爐，美國股市週三全數走高，其中那斯達克、費半指數上漲逾1%，帶動台北股市今（26）日持續走高，開盤上漲44.69點、來到35457.76點。大盤開高之際，中小型股同部走高，櫃買指數開盤上漲0.1點、來到313.34點。今日開盤量大強勢個股：瑞軒、中探針、光罩、晶彩科、眾達-KY；開盤量大弱勢個股：瑞儀、十銓、光寶科、錸德、華新科。權值股多數走高，權王台積電逢高震盪，開盤下跌15元、來到2000元；台達電開盤上漲15元、來到1450元；鴻海開盤上漲6元、來到252.5元。AI題材仍是昨日盤面焦點，隨著AI新創Anthropic為Claude平台推出新的企業整合功能，允許連接Google Drive、DocuSign與LegalZoom等應用，軟體類股週三持續回彈。波士頓聯準銀行總裁柯林斯表示，她對人工智慧發展抱持審慎樂觀看法，並指出目前觀察到的是AI正在提升勞工能力，而非取代人力，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金在同場座談中亦表達類似觀點。本週市場基調也受到川普週二晚間發表2026年國情咨文影響，在其關稅政策近日遭遇重大法律挑戰後，川普在演說中強烈抨擊最高法院，並重申將持續推動關稅計畫。這場演說長達107分鐘，創下史上最長紀錄。美股四大指數昨日全數走高，道瓊指數上漲307.65點或0.63%，收49,482.15點，那斯達克指數上漲288.40點或1.26%，收23,152.08點，標普500指數上漲56.06點或0.81%，收6,946.13點，費半指數上漲135.09 點或1.62%，收8,467.43點。科技五大巨頭全面收高。Meta上漲2.25%，蘋果上漲0.77%，Alphabet上漲0.64%，微軟上漲2.98%，亞馬遜上漲1.00%。半導體股多數走強，AMD下跌1.39%，博通上漲2.10%，輝達上漲1.41%，應用材料上漲4.50%，高通上漲0.72%，美光上漲2.63%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.51%，日月光ADR上漲1.17%，聯電ADR下跌3.39%，中華電信ADR上漲0.16%。