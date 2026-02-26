我是廣告 請繼續往下閱讀

地方選戰即將年底登場，國民黨主席鄭麗文昨（25）日在中常會表示，預計3月底前完成約九成縣市提名布局，而民進黨尚有7縣市未完成提名。對此，資深媒體人周玉蔻昨日提到，藍營多頭馬車、各佔山頭、諸侯割據、各行其是的分裂狀態已然出現，反觀綠營在經歷軍購、台美關稅判後，就看他們如何掌握這樣的大趨勢，開拓新局了。周玉蔻昨日針對年底選情發文表示，國民黨多頭馬車、各佔山頭、諸侯割據、各行其是的分裂狀態已然出現！美國人的震攝威嚇，果然具有百年歷史的實證效力。反觀綠營，周玉蔻更斷言，國安特別條例、軍購、ART、總預算將陸續上路，送入立法院，接下來，就看民進黨如何掌握這樣的大趨勢，開拓新局了！周玉蔻預測，2026年底，除了現在的南高屏澎、嘉義縣外，綠營拿下嘉義市、彰化縣、宜蘭縣，再攻下新北、台中，就牽制台北市與桃園市了。其他地方，如基隆市、台東縣與花蓮縣、雲林縣、新竹縣等，就敲鑼打鼓，樂觀向前衝。