越南國產車廠VinFast成立於2017年，短短不到十年時間，已在2025年躍升為越南市占第一汽車品牌，超越長年霸主Toyota。走在河內或胡志明市街頭，過去熟悉的橢圓廠徽逐漸被一個閃亮的「V」取代。百萬網紅Cheap也在臉書發文直言，VinFast的崛起速度，讓造車超過70年的裕隆汽車「連車尾燈都看不到」。Cheap觀察指出，在河內街頭幾乎「10台小黃有8台是V牌」，一查之下才發現，VinFast在2025年的市占率已正式超車Toyota。更驚人的是，這家車廠成立至今不到十年，卻已外銷超過20萬輛汽車。對比台灣老字號裕隆，為何差距如此之大？成為網友熱議焦點。談到成功關鍵，Cheap分析，VinFast背後有政府強力支持，包括土地、稅負優惠與補貼政策，加上民族情緒推動「我們自己的車」。然而真正的差異，在於創辦人范日旺的戰略與魄力。范日旺身為越南首富，願意砸下龐大資金，初期直接向BMW購買底盤技術、找義大利設計公司賓尼法利納操刀外型，並與國際代工體系合作，以全球規格打造品牌。2022年，VinFast更果斷放棄燃油車市場，全面轉向電動車發展，並成立計程車品牌Xanh SM，大量採用自家車款營運。不僅消化產能，也讓消費者透過搭乘計程車體驗電動車，加速市場教育。據悉，Xanh SM市占率已超越Grab，成為越南最大計程車品牌之一。產品策略方面，VinFast於2025年推出入門電動車VF 3，售價折合台幣約30至40萬元，鎖定原本以機車為主的族群。再搭配全國超過15萬座充電樁布局與政府補助政策，成功降低電動車入手門檻。Cheap形容，這幾乎是「把汽車當機車在賣」，也讓Toyota在當地面臨前所未有的壓力。不過，VinFast目前仍處於巨額虧損階段，但范日旺持續以地產與其他事業獲利挹注，並積極布局美國、印度與印尼市場。Cheap認為，VinFast採取的是近似特斯拉的「All in模式」，願意承擔風險、押注未來產業趨勢；反觀裕隆長期處於關稅保護與合資體制下，技術掌握有限，發展策略更偏穩健保守。兩者路線不同，也造就截然不同的爆發力與市場想像空間。