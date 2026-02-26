全台展覽熱度排行出爐！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計近半年網路聲量，公布全台展覽討論度TOP 10。榜首為奇美博物館與大英博物館合作的《埃及之王：法老》，集結280件文物創下規模之最；第二名為大人、小孩都瘋狂的關渡戶外恐龍樂園；第三名則是攝影愛好者必去的蜷川實花大型沉浸展。從國際級藝術鉅作到沉浸式體驗展，題材橫跨古文明、當代藝術與親子娛樂，各大展覽成為了春節與連假出遊的熱門選項，快來看看228連假要去哪裡玩吧！
全台TOP 10展覽一次看！關渡恐龍樂園討論度爆棚 法老展全台轟動
NO.1：大英博物館《埃及之王：法老》
奇美博物館攜手大英博物館推出《埃及之王：法老》，集結280件珍貴文物，為歷年來台規模最大的埃及法老文物展。展覽從「法老的多重角色」切入，透過巨型雕像、金飾與外交書信等展品，呈現古埃及統治者身兼神之代理人與政治、軍事領袖的多重面貌，展覽消息剛出就引起全台轟動，不少網友熱議門票秒殺「像搶演唱會」。
📍地點：奇美博物館（台南市仁德區文華路二段66號）
◼︎展期：2026/1/29～2027/1/10，09:30–17:30
◼︎2026年休館日：2/4、3/11、4/15、5/13、6/10、7/15、8/12、9/9、10/14、11/4、12/2
◼︎限持《埃及之王：法老》特展當日週三藝享票者入館
NO.2：《恐龍大復活》關渡探險樂園
《恐龍大復活》關渡探險樂園耗時3年、斥資逾1.3億元打造，為台北首座戶外大型恐龍主題樂園。1500坪空間、110人力布展，近70隻會動會吼的巨型恐龍進駐河岸貨櫃市集，探險刺激氛圍瞬間拉滿，對親子族群而言，這不只是打卡景點，更是一場沉浸式冒險體驗。有網友討論停車與排隊動線問題，也有人笑稱「去嚇屎小孩的地方」。
📍地點：關渡碼頭貨櫃市集（台北市北投區知行路360-1號）
◼︎展期：2026/1/17～2027/2/21，10:00–18:00
NO.3：蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影
睽違10年，日本藝術家蜷川實花帶來規模最大的海外個展，首站選在台北。展覽為沉浸式空間設計，曾吸引25萬人次朝聖。許多網友分享拍照攻略，「穿白色最好拍」、「建議別穿裙子，最後展間滿是鏡子」、「熱門時段排隊兩小時以上」、「鏡頭需70mm以內、不可用閃光燈」、「場內略悶建議穿少一點」。
📍地點：台北華山1914文創園區（東2C、東2D）
◼︎展期：2026/1/17～4/19
NO.4：「永恆畢卡索」光影藝術展：藝術、繆思與知己
運用AI、AR與360度投影技術，完整呈現畢卡索藍色時期、粉紅時期至立體派轉折，被形容為「看得懂的畢卡索」。從色彩情緒到人生階段，讓不同世代都能找到藝術入口。不少網友都大讚，「藝術與科技結合」、「假日帶孩子長知識」。
📍地點：台北中正紀念堂一展廳
◼︎展期：2026/1～4/6
NO.5：奈良美智特展《跟著朦朧潮濕的一天回嘉》
奈良美智為台灣創作的《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》自2023年啟動為期10年的全台巡迴計畫，繼高雄內惟、澎湖、屏東與金瓜石後，第五站落腳嘉義新港。本展延續繪畫、素描與攝影作品，並首度在台展出重新詮釋的《凋謝的花（2020版）》，免費入場，採線上預約制。
📍地點：新港文化館25號倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號）
◼︎展期：2025/12/12～2026/5/17（週一休館，4/6清明節休館）
NO.6：2025台北雙年展「地平線上的低吟」
第十四屆台北雙年展以《地平線上的低吟》為題，從三件日常卻沉重的物件出發：李天祿的戲偶（出自侯孝賢《戲夢人生》）、陳映真〈我的弟弟康雄〉中的日記，以及吳明益《單車失竊記》的失竊單車。這些物件如同記憶容器，承載欲望與失落，引領觀眾從個人情感進入集體經驗。
📍地點：台北市立美術館1F、2F、地下樓展覽室
◼︎展期：2025/11/1～2026/3/29，09:30–17:30（週一公休，週六至20:30）
NO.7：世界古文明沈浸體驗展
以四大文明為主軸打造沉浸式空間，每一區皆有鮮明色彩與主題靈魂。觀眾可從不同角度向孩子解說歷史，也能「走進」課本裡的文明世界。許多網友熱議，「一秒體驗埃及歷史」、「想起親訪金字塔的回憶」、「人生目標就是去埃及看金字塔」。
📍地點：華山1914文化創意產業園區東2AB館
◼︎展期：2026/1/15～4/19，10:00–18:00（17:00停止售票及入場）
NO.8：綻放 維也納美景宮百年花繪名作展
迎接建館70週年，國立歷史博物館攜手奧地利國寶級美術館「維也納美景宮」（Belvedere），精選60幅花卉主題經典畫作來台展出。這場跨海合作橫跨八百年美學發展，從18至20世紀的巴洛克、浪漫主義、印象派，到維也納分離派與現代主義，層層鋪展歐洲花卉繪畫的時代演變。花朵在畫布上既是裝飾，也是情感與思想的象徵。
📍地點：國立歷史博物館（台北市中正區南海路49號4樓）
◼︎展期：2025/12/5～2026/3/22，10:00–18:00（17:30停止售票及入場）
NO.9：馮．沃爾夫的花園堡壘
高美館年度大展《馮．沃爾夫的花園堡壘》，以英國當代藝術家馮．沃爾夫（Von Wolfe）為主角。這不僅是他在亞洲的首場大型回顧展，更像是一場跨越五百年的時空交響，完整呈現他從古典繪畫、現代主義到AI共創的創作演進。近70件作品中，他將達文西、畢卡索與浮世繪等藝術史語彙解構，再藉人工智慧重組與推演，形塑屬於未來的全新「文藝復興」。
📍地點：高雄市立美術館101–103展覽室（高雄市鼓山區美術館路80號）
◼︎展期：2025/11/15～2026/4/19，9:30–17:30（週一公休）
NO.10：步入永恆：賈科梅蒂、米羅、考爾德
當二十世紀現代藝術三大巨擘同場對話，展場空間彷彿重新被定義。富邦美術館推出重量級特展，首度為台灣觀眾集結三位改寫現代雕塑史的重要人物：賈科梅蒂、米羅、考爾德，共展出47件作品，聚焦三人於二戰後的創作階段，所有展品皆來自歐洲重要現代藝術收藏「瑪格基金會」。蔡康永擔任代言人並錄製語音導覽，讓觀展體驗不只停留在視覺層次，而是一場深入思想脈絡的對話。
📍地點：富邦美術館1F水景展廳（台北市信義區松高路79號）
◼︎展期：2025/12/24～2026/4/20，11:00–18:00（週二休館）
資料來源：《網路溫度計DailyView》
