228連假明（27）日正式展開，受到鋒面通過、東北季風增強影響，氣象專家林得恩提醒，連假3天各地降雨機率都會提高，尤其周六（2月28日）降雨範圍最廣、降雨時間長；且下周ㄧ（3月2日）又會再有鋒面抵達台灣，228連假開始，台灣天氣將進入一段較不穩定的過程。

228連假鋒面通過　全台降雨機率高

林得恩指出，周五連假第1天，鋒面通過、東北季風增強，北台灣、宜蘭白天高溫下降，天氣轉涼，中部以北、東半部有局部短暫陣雨；周六有華南雲雨區東移、東北季風影響，各地降雨機率高，包括「台南以北、東半部、南部山區」都有短暫陣雨。

林得恩說明，周日連假最後1天，華南雲雨區持續東移影響，中部以北、東半部、南部山區也還有局部短暫陣雨；南部平地則為多雲天氣。

▲鋒面、東北季風、華南雲系東移影響，228連假開始台灣降雨偏多。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
228連假北東濕涼　開工後雨繼續轟炸

天氣風險公司分析師林孝儒則提及，明天北部、東半部降溫，預測白天高溫19至22度，早晚低溫17至18度，整體呈現「陰雨偏涼」的天氣型態；周日至下周一，東北季風短暫減弱，各地氣溫再度回升偏暖，預測高溫普遍都可以回到25度以上，低溫約20左右。

林孝儒提醒，下周一白天、下周二（3月3日），可能再有鋒面通過並伴隨東北季風增強，北部至東部再轉陰有短暫陣雨，中部山區也有降雨機會。「未來幾天天氣節奏快、時晴時雨交替且氣溫起伏大」，建議隨身攜帶雨具並注意保暖，避免感冒著涼。

▲本周台灣天氣系統強弱變化快速，氣溫回升、下滑幅度大，天氣時晴時雨，會有「白天回暖、隔天又轉涼」的體感。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
