古巴政府表示，一艘在美國佛州註冊的快艇靠近古巴海域，船上人員與邊防人員爆發衝突，經過槍戰駁火後造成船上4人死亡、另有6人受傷。目前尚不清楚船上人員的身分，以及船隻為何人所擁有。古巴重申捍衛領海的決心，而美國也高度重視此事，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示將會對此展開調查，並直言這樣的致命衝突相當罕見。美國對古巴祭出石油禁運，兩國關係緊張，也讓這起事件備受關注。根據《BBC》報導，古巴內政部在一份聲明中指出，這起事件發生在法爾孔島（Cayo Falcones）附近水域，當地時間週三上午，海岸巡防隊人員的船隻接近這艘快艇準備進行身分核查時，快艇上的人員突然開火攻擊，造成一位邊防人員受傷，雙方於是爆發槍戰，最終導致船上四位人員死亡，六人受傷。古巴當局表示，該快艇為佛羅里達州註冊船隻，但目前尚不清楚船上人員的身分，也不清楚該船駛入海域的目的，正在展開調查以釐清事件真相。古巴內政部強調，「面對當前的挑戰，古巴重申其保護領海和捍衛主權的決心」。美國國務卿盧比歐表示，目前還不清楚船上人員的國籍，但是確定船上並沒有美國政府相關人員，盧比歐強調會「根據事實做出判斷，目前我們仍在蒐集相關資訊」。此次事件正值川普政府加大對古巴施壓之際，盧比歐直言「這不是每天都會發生的事情」，表示將首要查明船上人員究竟是否為美國公民或美國居民。盧比歐還說不會依賴古巴政府提供的資訊，華盛頓方面將獨立核實案件實情。