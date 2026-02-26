我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年台北燈節登場，台北市政府為逐步推動「無菸城市」願景，首次實施禁菸措施，除吸菸區外，不得吸菸。不過台灣基進秘書長吳欣岱卻狂批吸菸區不夠，認為應該走路三分鐘就要有一個。國民黨前發言人楊智伃批，難道逼迫大家三分鐘就要吸一口二手煙？作為醫師不站在為家庭與兒童拒絕二手煙的立場，反而在為二手煙辯護？楊智伃說，日本東京的全面禁菸，是高強度執法與自律文化，並配合中央政府合理的法律，能夠建設吸菸區，台北市政府早就去函中央請求比照日本建設吸菸室，但賴政府認為「貨櫃吸菸室門窗都關上就屬室內」，法規不允許室內吸菸，因此卡關。楊智伃批吳欣岱，反對蔣萬安市長推動無菸城市的理由荒謬且無理取鬧，請問：連中央卡關台北市建設日式吸菸室都搞不清楚，真的是資訊落後到不配當民意代表，還是只想護航賴政府卻喪失捍衛台北市民健康的能力？