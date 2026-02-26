我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹竹北天坑案，歷經1年9個月審理，25日全案辯論終結！檢方認定新竹縣長楊文科與建商豐邑集團不當私通、漠視公共安全且犯後拒不認罪，建請加重處分求刑10年以上，前工務處長江良淵更遭求刑12年。對此，楊文科在庭上反擊，直指檢方將公務往來抹黑為私交是最難以接受的羞辱，強調自己主動移送案子卻換來「羅織構陷」，堅稱「我沒有罪」。全案將於7月10日正式宣判。檢方指控，「豐采520」建案違規施工、任意更改圖面並漠視環評承諾，坍塌發生後，豐邑集團不只拖延鑑定，還施壓公務員違法復工並偽造日誌。檢方直指楊文科私下聯繫建商並介入復工，因犯後態度不佳且拒不認罪，建請加重處分並求刑10年以上，而前工務處長江良淵遭求刑12年、豐邑集團董事長劉樹居與總經理邱崇喆，也分別被建請判處5年6月與5年10月徒刑。面對檢方指控，楊文科在庭上反擊，直指檢方將公務往來抹黑為私交是「最難以接受的羞辱」。因爲自己與豐邑公司人員私下根本完全沒有任何交情，抨擊檢方僅憑片面紀錄便編織圖利情節，是對事實的嚴重扭曲。楊文科強調，當初他主動將「豐采520」建地塌陷案移送偵辦，怎料求真相卻換來「羅織構陷」。他最終在庭上堅定表示「我沒有罪」，要求合議庭還給他與縣府團隊應有的清白與尊嚴。江良淵辯稱，復工是基於公共安全考量，與事故原因鑑定無關，並指責檢方硬扣帽子，期盼獲判無罪。