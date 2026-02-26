我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團幹部改選，「萬年總召」柯建銘卸任，綠委蔡其昌接任總召。國民黨立委羅智強今（26）日受訪說，民進黨總召改選，也是大罷免氛圍的延續，民進黨終於讓「全黨大惡罷」，由柯建銘一人承擔政治後果。羅智強說，反正千錯萬錯都推給柯建銘，柯下台之後，民進黨就可以把所謂「全黨大惡罷」的罪責，由一人扛起，這也是柯建銘自己的宿命。不過他強調，不論如何，新的立法院會期與各黨團新幹部上任，仍希望朝野各黨能為國家好好議決重要法案。他也希望，蔡其昌上任後，能以理性態度，展開後續相關議事運作。此外，立法院長韓國瑜盼總統賴清德到立法院國情報告，但韓召集朝野協商討論進行方式時，朝野無共識。羅智強說，身為總統，尤其在韓國瑜已有相關安排與善意下，國情報告不應「為報告而報告」。他指出，如果只是形式上的報告，那不如「多寫臉書、再開記者會」，未必一定要到立法院。羅智強說，國情報告理論上應充分回應社會大眾對國家政策的疑慮，包括特別軍購案、少子化危機、關稅協議，以及其他重大國家政策。他認為，民進黨應更聚焦於人民真正關心的問題，而非著重總統登場場面的華麗程度。